Импортные арбузы появились в Новосибирске

В Новосибирске покупатели заметили появление в продаже арбузов, привезенных из-за границы. Информация об этом распространилась среди пользователей, посещающих местные сетевые магазины, пишет Сиб.фм.

На Центральном рынке иранские арбузы можно приобрести по цене 150 рублей за килограмм, при этом вес некоторых экземпляров достигает восьми килограммов. В магазинах сети «Ярче» килограмм такого арбуза обойдется в 179,9 рубля. Хотя их форма и цвет отличаются, информация о стране-производителе не всегда указывается.

Согласно данным приложения «Купер», арбузы доступны и в других магазинах города. Например, в «Ленте» арбуз весом около семи килограммов стоит 1252,93 рубля, в магазине «Окей» 10-килограммовый арбуз оценивается в 944,9 рубля, а в «Быстрономе» за 3 килограмма просят 509,94 рубля.

Ранее редакция сообщала, чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным.