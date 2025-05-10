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В Новосибирске почти 10 млн рублей выделили на вольеры в приют для животных

  • 10/05/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске почти 10 млн рублей выделили на вольеры в приют для животных
Подрядчику предстоит поставить 32 вольера

На вольеры в приют для животных в Новосибирске из областного бюджета выделили почти 10 миллионов рублей. Тедер на их поставку размещён на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Согласно документации, контрактом предусмотрена поставка 32 вольеров открытого типа (ширина и длина вольеров должна быть примерно 6 м). В каждом из них разместят по 4 будки.

Кроме того, победитель должен установить забор из сетки-рабицы с распашными воротами (не менее 145 п.м), забор из металлопрофиля с распашными воротами и калиткой длинной не менее 12 п.м и более 86 п.м, а также забор из металлопрофиля.

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Напомним, новый пункт содержания для бездомных животных будет расположен в Ленинском районе Новосибирска. В марте 2025 года мэрия города выдала разрешение на его строительство.

По данным мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. В 2024 году в столице Сибири отловили 653 собаки, лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области объявлен тендер на поставку, сборку и монтаж двух модульных зданий для приюта для животных. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Приют для животных


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