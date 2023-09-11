В Первомайском районе Новосибирска открыли вытрезвитель

По данным Росстата, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается также в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, после закрытия сети вытрезвителей граждан, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, доставляли в медучреждения.

Ранее редакция сообщала о том, что в бесплатном вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек.