В Первомайском районе Новосибирска открыли вытрезвитель

В Новосибирске открыли вытрезвитель в Первомайском районе. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании в парвительстве.
Вытрезвитель размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек. Площадь центра — 490,2 кв. м.
— Снова начал работать вытрезвитель в Первомайском районе. Уже есть пациенты. Вновь набираемся этого опыта, — отметил Локоть.
По данным Росстата, ежегодно по причинам алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается также в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, после закрытия сети вытрезвителей граждан, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, доставляли в медучреждения.
Ранее редакция сообщала о том, что в бесплатном вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек.
Фото: pixabay — Parentingupstream
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