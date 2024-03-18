Наиболее активно на выборах президента в Новосибирске голосовал Центральный район

По итогам кампании по выборам президента России предварительная явка в Новосибирской области составила 63,19%. На дистанционном голосовании — 93%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо.

В районах области по явке лидирует Сузунский район — 92,33%. Маслянинский на втором месте — 89,21%, Кочковский на третьем — 87,31%

Явка по городу составила 56,33% — 704, 9 тысяч избирателей.

Лидером по Новосибирску является Центральный район, где явка составила 58,79%. На втором месте Железнодорожный — 58,72%, на третьем Советский — 58,38%.

— Мы проанализировали предыдущие кампании за 20 лет — это рекордная явка, как по количеству избирателей, так и в процентном соотношении, — констатировала Ольга Благо. — В 2018 году явка на выборах составила 61.41%, так что количество избирателей существенно выросло.

Абсолютным лидером кампании 2024 года в регионе является Владимир Путин — 83,88% голосов. На втором месте Владислав Даванков — 6,4%, на третьем Николай Харитонов — 4,6%, на четвертом Леонид Слуцкий — 3,06%.

— В выборах приняли участие практически 2\3 избирателей региона, — констатировал губернатор Андрей Травников. — Ожидаемо с подавляющим преимуществом побеждает наши лидер: глава государства Владимир Владимирович Путин В сегодняшней ситуации по-другому и не могло быть. Им и под его руководством проделана огромная работа. Глава государства в своих выступлениях неоднократно обозначал новые ориентиры и задачи. Мы вместе с ним готовы эти задачи выполнять.

Ольга Благо подчеркнула, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, в регионе на зафиксировано. На участках работало 3788 наблюдателей.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. В них принимали участие глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Ранее редакция сообщала в каких районах Новосибирска наиболее высокий процент голосования за иных кандидатов.