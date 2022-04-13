Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания исключила российскую нефть Urals из тендера

ТАСС со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что тендер на поставку нефти заканчивался 12 апреля.

Уточняется, что IOC импортирует сырую нефть как для собственных нужд, так и для своей дочерней компании Chennai Petroleum. Сейчас Chennai Petroleum ищет малосернистую сырую нефть вместо сильно сернистых марок. Причины подобного решения неизвестны.

Во время предыдущего тендера IOC приобрел 6 млн баррелей российской нефти Urals с отгрузкой в мае. Закупки Индией российской нефти этой марки, которая обычно импортируется в Европу, были осуществлены после рекордного с 2005 года снижения ее котировок на фоне роста напряженности между Россией и Западом из-за кризиса на Украине, отметили тогда источники индийской газеты Business Standard.