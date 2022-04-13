Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование. В 2021 году сумма предотвращенного ущерба в этом направлении бизнеса составила более 300 млн рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог — Е-ОСАГО. На сферу ОСАГО приходится свыше 80% выявленных мошеннических действий и 92% выявленных мошенничеств в автостраховании, констатируют аналитики компании «Ингосстрах».

— В связи со сложностями в процессе доставки запчастей для автомобилей мы ожидаем в 2022 году всплеска попыток страхового мошенничества, — отмечает заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.

«Токсичными» с точки зрения мошенничества в автостраховании остаются следующие регионы страны: Ставрополье, Краснодарский, Красноярский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Дальний Восток.

В последнее время. Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона. Для совершения мошенничеств, поскольку по Единой методике расчёта стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты. Вызывает беспокойство страховщиков и растущая популярность на видеохостингах роликов, где