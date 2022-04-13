Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование. В 2021 году сумма предотвращенного ущерба в этом направлении бизнеса составила более 300 млн рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог — Е-ОСАГО. На сферу ОСАГО приходится свыше 80% выявленных мошеннических действий и 92% выявленных мошенничеств в автостраховании, констатируют аналитики компании «Ингосстрах».
— В связи со сложностями в процессе доставки запчастей для автомобилей мы ожидаем в 2022 году всплеска попыток страхового мошенничества, — отмечает заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.
«Токсичными» с точки зрения мошенничества в автостраховании остаются следующие регионы страны: Ставрополье, Краснодарский, Красноярский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Дальний Восток.
Фото pixabay — ArtisticOperations
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