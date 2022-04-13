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Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

  • 13/04/2022, 10:07
новости Новосибирска
Новосибирская область входит в список самых токсичных регионов по автострахованию.

Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование. В 2021 году сумма предотвращенного ущерба в этом направлении бизнеса составила более 300 млн рублей. Чаще всего мошенники подделывают полисы ОСАГО, в том числе и его цифровой аналог — Е-ОСАГО. На сферу ОСАГО приходится свыше 80% выявленных мошеннических действий и 92% выявленных мошенничеств в автостраховании, констатируют аналитики компании «Ингосстрах».

В связи со сложностями в процессе доставки запчастей для автомобилей мы ожидаем в 2022 году всплеска попыток страхового мошенничества, — отмечает заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев.

«Токсичными» с точки зрения мошенничества в автостраховании остаются следующие регионы страны: Ставрополье, Краснодарский, Красноярский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Дальний Восток.

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В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

В последнее время всё более широкое распространение получают подставные ДТП на круговых перекрёстках. Злоумышленник, имеющий приоритет в движении, делает вид, что пропускает другое транспортное средство, после чего, умышленно увеличив скорость, совершает столкновение. Виновником такого ДТП оказывается вторая сторона. Для совершения мошенничеств используются автомобили преимущественно японских марок с правым рулём, поскольку по Единой методике расчёта стоимости восстановительного ремонта именно для таких машин предусмотрены наиболее высокие выплаты.  Вызывает беспокойство страховщиков и растущая популярность на видеохостингах роликов, где водитель, демонстрируя свои навыки вождения, часто провоцирует ДТП в прямом эфире.

Фото pixabay — ArtisticOperations

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Рубрики : Транспорт Страхование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : страхование ОСАГО мошенничество


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