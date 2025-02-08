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Инфекционная больница Новосибирска начала прием в новом больничном городке

  • 08/02/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Инфекционная больница Новосибирска начала прием в новом больничном городке
Она обеспечит новый уровень медицинского обслуживания граждан, а также станет мощным научным центром

Новосибирская областная инфекционная больница официально отметила новоселье. Губернатор регион Андрей Травников и первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков поздравили врачей и поблагодарили строителей за качественную и оперативную работу.

Для размещения объекта здравоохранения под Новосибирском построили больничный городок. В его структуру входит 21 здание медицинского назначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования. В приемном отделении 11 смотровых боксов. Шесть лечебных отделений на 80 коек. Реанимационное отделение помимо 24 коек включает операционную, родовой бокс, хирургический блок. Кроме того, на территории находится вертолетная площадка для приема экстренных пациентов.

—  Проект уникальный не только для Новосибирской области, а для всей страны. За последние десятилетия таких объектов здравоохранения не создавалось, — констатировал Андрей Травников по инициативе которого был построен больничный городок.

Он пояснил, что правительство области изучило опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах страны. В итоге было принято решение создавать не моноинфекционную клинику и полноценную инфекционную больницу на все необходимые виды заболеваний и возможные угрозы будущего, которые могут возникнуть. Травников подчеркнул, что больница позволит обеспечить новый уровень медицинского обслуживания граждан, а также станет мощным научным центром.

На момент открытия лечение в больнице получали около 280 жителей области.

Напомним, соглашение о строительстве инфекционной больницы в рамках концессии было подписано в 2021 году между минздравом области, ООО «Проекты развития 2» (входит в Группу К1) и Газпромбанком.

Ранее редакция сообщала о том, что территория старой инфекционной больницы будет очень привлекательная для девелоперов. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия инфекционная больница


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