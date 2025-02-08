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«СЕЛЛ-Сервис» погасил дебютный облигационный выпуск

  • 08/02/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
«СЕЛЛ-Сервис» погасил дебютный облигационный выпуск
Он был размещен в 2022 году

Компания «СЕЛЛ-Сервис» 6 февраля 2025 года выплатила доход за 36 купонный период и полностью погасила дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже, говорится на сайте раскрытия информации.

— Сумма выплаченного погашения составила 55 250 000 руб.: по 850 руб. на облигацию. Купонный доход равен 726 700 руб. по 11,18 руб. на облигацию, — говорится в сообщении.

С помощью привлеченных инвестиций «СЕЛЛ-Сервис» увеличил объёмы закупа товара, нарастил ассортиментную матрицу и расширил географию сбыта.

Выпуск объемом 65 млн рублей и со ставкой купонного дохода в 16% годовых был размещен в феврале 2022 года. Номинал одной облигации — 1 000 рублей.

На сегодня в обращении у эмитента находятся ещё два облигационных выпуска совокупным объёмом 400 млн рублей: на 150 млн рублей — срок погашения 2026 год и на 250 млн рублей — срок погашения 2027 год.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» кратно увеличила выручку, валовую и чистую прибыли,  по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщал финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал». Так, выручка эмитента выросла на 63% (до 2,9 млрд руб), валовая и чистая прибыли — на 133% (до 757 млн руб) и 225% (до 353,7 млн руб) соответственно.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания импортирует ингредиенты, применяемые предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и единственный учредитель компании — Петр Новак. Среднегодовой прирост выручки — 60%. По данным Контур.Фокус, ООО «СЕЛЛ-Сервис» создано в 2014 году, уставный капитал — 2,7 млн рублей. Выручка компании в 2023 году составила 2,63 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что совет директоров АО «Новосибирскавтодор» принял решение о размещении облигаций на 3 млрд рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Погашение облигаций облигации


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