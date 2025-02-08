Большинство новосибирцев не хотят получать зарплату в цифровых рублях

Большинство туляков (72%) заявили, что не хотят получать заработную плату в цифровых рублях. Таковы данные опроса, проведенного аналитикам сервиса SuperJob.

На новую форму расчетов согласен лишь каждый десятый житель столицы Сибири. 2% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 8% — какую-то долю жалованья.

Положительно к цифровой зарплате относятся новосибирцы, зарабатывающие более 100 тысяч руб. в месяц (12%)

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков. Тестируются переводы между гражданами, а также оплата покупок и услуг. С августа 2023 года в цифровых рублях проведено уже несколько десятков тысяч операций.

В 2024 году в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о том, что пенсии в ближайшее время будут выплачиваться только в цифровых рублях.

Ранее в Сибирском управлении Центробанка прокомментировали мифы о цифровом рубле.