«Золотая земля»: Новосибирская инфекционная больница № 1 переехала за один день

Ровно за один день, 22 января, все помещения новосибирской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных опустели. Все прошло оперативно, слаженно, без накладок.

— В Новосибирской области такого еще не было. Как правило, новые корпуса строятся рядом со старыми зданиями, а старые помещения больницы оставляют за собой. Но нам нужно было всё и всех забрать и переехать на новое место, ведь наших больных нельзя размещать в других медучреждениях. Поэтому мы фактически переехали за один день, – рассказала BFM-Новосибирск главный врач городской инфекционной клинической больницы № 1 Лариса Позднякова.

В первую очередь на реанимобилях отправили в новое здание самых тяжелых больных из реанимации. Следом поехали немобильные люди. Оставшиеся пациенты и сотрудники больницы покинули старые корпуса в самую последнюю очередь. При этом рабочие процессы на новом месте начались сразу же. В этот день в больницу приняли восемь человек, двоих сразу отправили в отделение реанимации, уточнила главврач.

Городской инфекционной больнице №1 в этом году исполнился 121 год. С 1904 года она занимала небольшое съемное помещение на улице Ядринцевской. Новые корпуса достраивались в 1934, 1936, 1940 годах. Теперь эти здания, пережившие судьбоносные для нашей страны события, стоят совершенно пустыми. Сотрудники больницы говорят, что для них в январе 2025 года закончилась эпоха.

— Многие врачи проработали в больнице более 30 лет и старые корпуса были для нас родным домом. Конечно, у всех есть некоторое чувство сожаления, но мы понимаем, что больница выросла из этих стен. В эпидемию ковидной инфекции стало очевидно, что ресурс исчерпан и площадей катастрофически не хватает. Так что все рады, что переезд состоялся, — признает Лариса Позднякова.

Стоит отметить, что площадку на Семьи-Шамшиных, где сейчас находится опустевшая больница, эксперты рынка недвижимости считают одним из самых «вкусных» активов и прогнозирует, что борьба среди застройщиков за него будет ожесточенной.

— Это золотая земля в центре, где можно выгодно расположить крупный жилой комплекс. Даже в нынешних проблемных условиях на рынке строительства не найдётся девелопера, который не мечтал бы пополнить свой земельный банк таким участком. некоторые депутаты предлагали сохранить землю под социальный объект (например, школу). Звучали идеи продать землю с аукциона, чтобы вырученными средствами скорей рассчитаться за новый госпиталь, — рассуждает главный редактор портала «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

Он напомнил, что еще два года назад губернатор Андрей Травников поручил Минстрою, департаменту имущественных и земельных отношений вместе с мэрией Новосибирска определиться с концепцией, что нужно построить на этой знаковой территории во благо развития города.

— Полагаем, решение уже сформулировано. И можно спорить, что устроит оно не всех заинтересованных. А если есть повод для споров, его могут отложить на позднюю осень, чтобы не создавать излишнюю точку напряжения до сентябрьских выборов в заксобрание и городской совет, — прогнозирует Кузнецов.

В мае 2023 года областная инспекция по охране объектов культурного наследия отказалась признавать больницу объектом культурного наследия. В мае ректор НГУЭУ вышел с предложением о размещении на площадке научно-образовательного и инновационного кластера.

Напомним, в 2024 году ГК «Брусника» в ходе торгов получила площадку за «Локомотив-Ареной» за 3 млрд рублей. Цена на торгах выросла в 25 раз.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области открылась новая инфекционная больница, расположенная в посёлке Садовый на Северном объезде.