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В Новосибирске за подкуп в 1,5 миллиона рублей заключен под стражу конкурсный управляющий

  • 01/08/2022, 14:06
Автор:
новости Новосибирска
Возбуждено уголовное дело.

В Новосибирске конкурсный управляющий коммерческой организации подозревается в коммерческом подкупе. В отношении него следователи Октябрьского района возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, в октябре 2021 года 51-летний обвиняемый получил подкуп в размере 1,5 млн. руб. за заключение мирового соглашения и оказание иного содействия по переходу права собственности на недвижимое имущество коммерческой организации к третьим лицам.

— При этом остальную часть подкупа в сумме 1 млн. руб. обвиняемый должен был получить после выполнения условий указанной договоренности, — уточнили в следственном управлении.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Дело в отношении управляющего возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта СУ СКР по НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело СКР подкуп деньги


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