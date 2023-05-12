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В апреле цены на популярные автомобили с пробегом выросли на 9%

  • 12/05/2023, 15:07
Автор:
рост цен на автомобили
По ряду моделей рост цен оказался выше прогноза.

В топ-20 популярных в России машин не нашлось ни одной, которая бы за второй месяц весны не подорожала. Рост цен на ряд немецких, корейских и японских моделей составил от 7 до 9%, оказавшись даже выше прогнозируемого. К такому выводу пришли аналитики «Открытия Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), проанализировав данные агрегатора Haraba. Эксперты связывают рост цен с ослабевшим рублем и дефицитом качественного товара, а также с негативным новостным фоном, вызванном возможными новыми санкциями, которые могут еще больше осложнить ввоз всех машин из недружественных стран.

Больше всего в апреле изменились цены на «свежие» Mercedes-Benz E-класса — на 400 тыс рублей (+8,8%) и Hyundai Santa Fe — 282 тыс рублей (+ 8,3%). Замкнул тройку лидеров рейтинга «паркетник» Mitsubishi Outlander (+7,5%). По данным исследования, именно этот автомобиль с прекращением производства под Калугой непрерывно дорожает последние 12 месяцев. За год динамика роста цены этой модели оказалась двузначной (+24,9%).

По каналам параллельного импорта в Россию активно везут Mitsubishi Outlander. Два других популярных у россиян корейца — Hyundai Creta и Kia Sportage — выросли в цене за месяц по 7%. Подчеркивается, что не сильно отстал от них и Volkswagen Tiguan (+6,7%).

По мнению экспертов, Kia Sportage также завозят в РФ по параллельному импорту. Калужский Volkswagen Tiguan, в свою очередь, получил неплохой аналог в виде китайского Volkswagen Tayron, который некоторые дилеры везут из Поднебесной сами. Дальнейший существенный рост цен на имеющиеся на рынке Tiguan маловероятен.

— В диапазоне 4-6% подорожали очень популярные прежде бюджетные седаны Hyundai Solaris и Kia Rio. Оба в трехлетнем возрасте стоят порядка 1,4-1,5 миллионов, то есть немногим дороже, чем новые до 24 февраля прошлого года. В этом же диапазоне подорожали две BMW (3-й серии и X5), седан корейской марки Kia K5, корейский кроссовер Hyundai Tucson и японская Mazda CX-5. В районе 1-2% прибавили три автомобиля Toyota (RAV4, Camry и Prado), а также Volkswagen Polo, — говорится в сообщении экспертов.

Почти не изменились в цене замкнувшие рейтинг два кроссовера Nissan — Qashqai и X-Trail.

Как отмечают аналитики, динамика роста цен на популярные «трехлетки» привела к тому, что в российском авторитейле сейчас практически не осталось моделей, которые можно было бы купить дешевле, чем в марте-апреле 2022 года, когда цены находились на пике роста.

Что касается подешевевших автомобилей, то в топ-список вошли следующие: BMW 3-й серии (3,67 миллиона рублей, -10,2% к апрелю 2022 года), Nissan Qashqai (1,86 миллиона, -5,4%) и BMW X5 (8,72 миллиона, -3,1%).

 

Ранее редакция сообщала о том, что Suzuki намерена продолжить вести бизнес в России.

Фото: pixabay — manfredrichter

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : рост цен на автомобили Открытие Авто авто с пробегом Haraba


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