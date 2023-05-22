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Новосибирец предстанет перед судом за незаконное хранение 24 кг черной икры

  • 22/05/2023, 11:39
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Новосибирец предстанет перед судом за незаконное хранение 24 кг черной икры
Это экологическое преступление, за совершение которого ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело 48-летнего жителя Новосибирска, которого обвиняют по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных»).

По данным следствия, прошлой осенью он незаконно приобрел 24 кг черной икры амурского осетра и калуги, которые планировал расфасовать на более мелкие партии, чтобы потом продать и получить прибыль.

В гараже обвиняемого оперативники обнаружили и изъяли всю партию икры.

Это экологическое преступление, за совершение которого ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что сотрудник полиции в Новосибирске задержан за покупку и хранение наркотических веществ.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд право и порядок незаконное хранение черной икры


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