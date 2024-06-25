Информационные системы прослеживаемости снижают риск проверок для бизнеса

Перспективы взаимодействия бизнеса с искусственным интеллектом, новые финансовые кибертехнологии, а также цифровизация контрольно-надзорной деятельности обсудили эксперты и предприниматели в рамках стратегической сессии – практикума «Цифровая эпоха бизнеса и права», в ходе XV Международного IT-Форума стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске.

— Основной тренд сегодняшней контрольно-надзорной деятельности государства — это формирование реалистичных и адекватных индикаторов риска, в соответствии с которыми и назначаются контрольные мероприятия по закону №248-ФЗ, — отметила заместитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. — Институт уполномоченных уже несколько лет, по поручению президента совместно с Генеральной прокуратурой ведет мониторинг исполнения этого закона. Более того, по подсказке прокуратуры мы направляем им не только информацию о фактах нарушений в рамках 248-ФЗ и 294-ФЗ, но и инциденты, относящиеся к закону №144-ФЗ об оперативно-розыскной деятельности.

Она отметила, что оперативно-розыскными мероприятиями порой прикрываются проверки, которые раньше проводились в рамках КНД. Сейчас такая практика носит разовый характер. Представитель омбудсмена констатировала, что количество обращений к уполномоченному, связанных с проверками, сократилось на порядки.

По рекомендации федерального правительства институт уполномоченного также отслеживает практики формирования и применения индикаторов риска.

— Десятки, если не сотни «сомнительных» индикаторов уже были отменены, в том числе и на основании наших материалов, — пояснила Рябова.

Она констатировала, что информационные системы прослеживаемости, затраты на внедрение которых большей частью легли на плечи самих предпринимателей (есть даже такой термин — «принудительная цифровизация»), наконец-то начинают приносить пользу им самим. Контрольные органы при формировании индикаторов риска все чаще опираются как раз на те данные, которые включены в системы прослеживаемости.

— То есть если добросовестный предприниматель заводит свои данные в систему, и госорган их видит, с проверкой он уже не пойдет. И это большой плюс. Правда, корректность работы систем еще предстоит отлаживать, — резюмировала Наталья Рябова.

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