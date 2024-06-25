8 тонн топляка собрали на пляже «У моря Обского» в Новосибирске

Из-за второй волны паводка в Обское море попало большое количество деревьев. Они заполонили пляжи Новосибирского водохранилища.

С пляжа «У моря Обского» вывезли порядка 8 тонн древесины.

На добровольческую акцию очистки вышли более 30 человек. На берегу к уборке пляжа присоединились отдыхающие новосибирцы.

— Когда началась расчистка, к нам присоединились десятки отдыхающих. Новосибирцы помогали целыми семьями, взрослые доставали крупные брёвна, дети убирали щепу и мелкие ветки на песке, — рассказала Дара Разживина, и. о. начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

В будни в дирекции городских парков организовали вывоз собранного сухостоя.

Ранее редакция сообщала о том, что берег Обского моря за час завалило древесиной из-за паводка в Новосибирске.