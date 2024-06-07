Борис Титов: Пока налогоплательщикам предложено прийти, сдаться и ждать своей судьбы

Налоговую амнистию в редакции, предложенной Минфином, надо дорабатывать. Об этом председатель Федерального политического совета партии «Новые люди», уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил журналистам на полях ПМЭФ-2024. Он напомнил, что на днях правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правилах проведения амнистии за дробление бизнеса для предпринимателей, использовавших такую схему для незаконной налоговой оптимизации.

По его словам, суть этой «амнистии» заключается в предложении налогоплательщикам открыто задекларировать все свои грехи, после чего налоговая служба в течение двух лет будет наблюдать, и только потом примет решение — наказывать за задекларированный период 2022-2024 годов, или все же простить.

— Согласитесь, мало кто пойдет на это добровольно. В результате заложенный в послании президента обнадеживающий механизм попросту выхолащивается, — завил Титов.

Во-первых, амнистия должна быть амнистией. То есть одномоментной акцией, не растянутой во времени. Никаких двух лет наблюдения, все претензии за прошлое должны сниматься сразу после факта декларации. А уже потом инспекция может наблюдать — не начал ли декларант нарушать правила заново.

Во-вторых, чтобы эффект был значимым, нужно дать гарантии отсутствия уголовного преследования для декларантов. И все описанное требуется закрепить в отдельном акте, чтобы правила игры были предельно ясны и недвусмысленны для обеих сторон — и государства, и бизнеса.

— Пока что налогоплательщикам просто предложено прийти, сдаться и ждать своей судьбы. Это не амнистия, никакого резкого положительного влияния на собираемость налогов такой подход не окажет, — уверен Борис Титов.

Он считает, что принципы налоговой амнистии необходимо дорабатывать:

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