Новосибирское «Яблоко» направило письмо Бастрыкину по поводу Навального

По решению Совета от имени членов первичного отделения «‎Тихий центр» НРО РОДП «‎Яблоко» было направлено открытое обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовное дело по факту покушения на жизнь оппозиционного политика Алексея Навального. Члены отделения партии считают необходимым проведение объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела. Приводим письмо полностью:

Уважаемый Александр Иванович!

20 августа 2020 года в городе Томске было совершено покушение на российского гражданина и оппозиционного политика Алексея Навального. По результатам исследований, проведённых несколькими независимыми лабораториями стран-участников Организации по запрещению химического оружия, при покушении использовалось боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Позднее стало известно, что к организации операции по отравлению Алексея Навального могла быть причастна группа из восьми сотрудников специальных служб, действовавших под прикрытием Института криминалистики Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Отмечаем, что посягательство на жизнь общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность, образует состав преступления, предусмотренного статьёй 277 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мы, члены первичного отделения «Тихий центр» НРО РОДП «ЯБЛОКО», считаем недопустимым производство и применение химического оружия, заявляем о непозволительном превышении государственного «права на насилие» и выражаем решительный протест против преследования оппозиционных политиков в любых формах.

Мы требуем незамедлительно возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального и начать объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.

О результатах проверки и принятом процессуальном решении просим сообщить по электронной почте.

Фото предоставлено НРО РОДП «‎Яблоко»