Для Новосибирска повысят нормативную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал

Минстрой РФ предложил повысить нормативную стоимость квадратного метра на третий квартал 2024 года. В Новосибирской области, по данным ведомства, предлагается установить стоимость квадрата 119167 рублей.

— Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ подлежит применению федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, — уточняется в документе.

Самая высокая стоимость «квадрата» в регионах Сибири — в Республике Алтай (144600 рублей), Республике Тыва (129190 рублей) и на части территории Красноярского края, которая относится к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации (125793 рубля). В среднем по стране норматив вырастет на 12% и составит 109 тысяч рублей.

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, средняя цена квадратного метра по договору купли-продажи в апреле 2024 года в регионе составляла 75806 рублей (на 5% выше, чем в апреле 2023 года — 72 285 рублей). В то же время в марте средняя цена «квадрата» в регионе была 80600 рублей.

Независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирской области Сергей Николаев отмечает, что при продажах квартир в только что сданных новостройках нередко оптимизируются налоги за счет занижения цены.

— Мы рассчитываем среднюю цену квадратного метра на основе данных отделов продаж застройщиков и ПД, размещенных на портале ДОМ.РФ, — поясняет эксперт

Ранее он сообщал, что средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирской агломерации, рассчитанная на основе размещенных проектных деклараций всех застройщиков за 4 месяца 2024 года, составляла 131016 рублей.

Что касается вторичного рынка, то, по данным Росстата, по итогам первого квартала «квадрат» на вторичке в регионе в среднем стоил 104930 рублей

По данным Минстроя Новосибирской области, в регионе введен первый миллион квадратных метров. В общем объеме доля МКД составляет 60,6 %, оставшиеся 39,4 % — это ИЖС. В планах на 2024 год — сдать не менее 2,15 млн кв. м жилья.

Согласно действующим разрешениям на строительство на территории региона возводятся 1050 многоквартирных домов общей площадью более 4,5 млн кв. м.

Напомним, в 2023 году Новосибирска область была лидером в Сибири по строительству служебного и социального жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей.