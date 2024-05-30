Рекламодателям

Для Новосибирска повысят нормативную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал

  • 30/05/2024, 14:28
Автор: Юлия Данилова
Для Новосибирска повысят нормативную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал
Этот норматив используется для расчета социальных выплат гражданам при покупке или строительстве квартир.

Минстрой РФ предложил повысить нормативную стоимость квадратного метра на третий квартал 2024 года. В Новосибирской области, по данным ведомства, предлагается установить стоимость квадрата 119167 рублей.

Дети-сироты получили 192 квартиры и 107 сертификатов в Новосибирске

Дети-сироты получили 192 квартиры и 107 сертификатов в Новосибирске

Самая высокая стоимость «квадрата» в регионах Сибири — в Республике Алтай (144600 рублей), Республике Тыва (129190 рублей) и на части территории Красноярского края, которая относится к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации (125793 рубля). В среднем по стране норматив вырастет на 12% и составит 109 тысяч рублей.

— Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ подлежит применению федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, — уточняется в документе.

Андрей Травников: Программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена

Андрей Травников: Программа строительства служебного жилья в регионе будет продолжена

По данным управления Росреестра по Новосибирской области, средняя цена квадратного метра по договору купли-продажи в апреле 2024 года в регионе составляла 75806 рублей (на 5% выше, чем в апреле 2023 года — 72 285 рублей). В то же время в марте средняя цена «квадрата» в регионе была 80600 рублей.

Независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирской области Сергей Николаев отмечает, что при продажах квартир в только что сданных новостройках нередко оптимизируются налоги за счет занижения цены.

— Мы рассчитываем среднюю цену квадратного метра на основе данных отделов продаж застройщиков и ПД, размещенных на портале ДОМ.РФ, — поясняет эксперт

Ранее он сообщал, что средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирской агломерации, рассчитанная на основе размещенных проектных деклараций всех застройщиков за 4 месяца 2024 года, составляла 131016 рублей.

Что касается вторичного рынка, то, по данным Росстата, по итогам первого квартала «квадрат» на вторичке в регионе в среднем стоил 104930 рублей

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

По данным Минстроя Новосибирской области, в регионе введен первый миллион квадратных метров. В общем объеме доля МКД составляет 60,6 %, оставшиеся 39,4 % — это ИЖС. В планах на 2024 год — сдать не менее 2,15 млн кв. м жилья.

Согласно действующим разрешениям на строительство на территории региона возводятся 1050 многоквартирных домов общей площадью более 4,5 млн кв. м.

Напомним, в 2023 году Новосибирска область была лидером в Сибири по строительству служебного и социального жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей.

Фото freepik, автор: freepik.

120

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»

Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.
Все материалы
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске
30/05/24 16:18
Медицина
В Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству
30/05/24 15:30
Общество Финансы
Владельцы удостоверения-карты «СВОи» от ПСБ могут покупать со скидкой товары для активного отдыха
30/05/24 15:28
Финансы
Полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске
30/05/24 15:02
Право&Порядок
Inforpo54 вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Новосибирской области
30/05/24 14:33
Бизнес
Для Новосибирска повысят нормативную стоимость квадратного метра жилья на третий квартал
30/05/24 14:28
Недвижимость Общество
Температура опустилась до -5 градусов 30 мая в Новосибирской области
30/05/24 14:05
Общество
Новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту
30/05/24 13:56
Общество Спорт
Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева задержали за взятку
30/05/24 13:44
Происшествия
Магнитная буря силой 5-6 баллов ожидается в Новосибирске
30/05/24 13:40
Общество
Заемщикам разрешили самостоятельно продавать ипотечные квартиры
30/05/24 13:17
Недвижимость Общество
Новые налоги для бизнеса новосибирский эксперт ждет в 2025 году
30/05/24 12:07
Бизнес Власть
Пожарные вывели трёх человек из горящего дома в Новосибирске
30/05/24 11:54
Происшествия
От «Метро МиР» требуют компенсировать ущерб природе от сброса стоков в Новосибирске
30/05/24 11:45
Власть Общество
Горняцкие игры: состоялась летняя спартакиада Группы «Сибантрацит»
30/05/24 11:37
Общество
Жилой район Светлый: Бизнес в шаговой доступности
30/05/24 11:29
Бизнес Недвижимость
Котенка манула назвали Анечкой в Новосибирском зоопарке
30/05/24 11:10
Общество
«Экспобанк» Игоря Кима закрыл сделку по покупке актива у британского HSBC
30/05/24 11:06
Бизнес Финансы
В Новосибирской области избрали меру пресечения начальнику участковых в Татарске
30/05/24 10:37
Право&Порядок
«Узнают об ответственности и уходят»: мэр Новосибирска — о поиске главы департамента транспорта
30/05/24 10:35
Власть Общество
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
«Россети Новосибирск» продолжает конструктивный диалог с бизнесом по вопросам подключения к электрическим сетям
30/05/24 11:04
Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо
29/05/24 12:36
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска