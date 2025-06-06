Инфраструктура для «Героев НовоСибири» готова: ветераны СВО начнут обучение в июле

Заместитель губернатора Константин Хальзов проверил готовность инфраструктуры для реализации проекта «Герои НовоСибири» в Новосибирской области, посетив новосибирский филиал Президентской академии – РАНХиГС. Он подчеркнул, что проект инициирован главой региона, и подтвердил полную готовность материально-технической базы. Закуплено необходимое оборудование, подготовлены жилые помещения и аудитории для участников.

— Старт обучения по программе «Герои НовоСибири» намечен на первое июля. Все необходимые локации, включая жилые корпуса, места для занятий и совещаний, полностью готовы к приему участников. Мы стремимся создать максимально комфортные условия для эффективного обучения. Первый набор составит 30 человек, как и второй поток. Длительность обучения – не менее 10 месяцев, — заявил Хальзов.

На базе академии создан гостиничный комплекс с семейными номерами, спортивный и тренажерный залы. Для проживания будут использованы три этажа, по десять номеров на каждом. Инфраструктура адаптирована для всех категорий граждан.

Цель проекта «Герои НовоСибири» – подготовка ветеранов и участников СВО к работе на руководящих должностях в органах власти и организациях. Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС – отвечает за образовательную часть, учебный план которой превышает 500 академических часов и охватывает широкий спектр дисциплин, включая экономическую и кадровую политику, бюджетную систему, и технологический суверенитет.

Главная задача проекта – интеграция ветеранов СВО в систему управления регионом. В ходе отбора оценивались управленческие навыки, знания в области государственного управления и аналитические способности. Многие участники программы «Герои НовоСибири» имеют государственные награды.