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Театральный сезон Новосибирска завершится Международным летним фестивалем

  • 06/06/2025, 16:00
Театральный сезон Новосибирска завершится Международным летним фестивалем
Он начнется в городе на следующей неделе

Инициативная группа проекта — академический театр «Красный факел», Московский Театр наций и министерство культуры Новосибирской области —  задумала Международный летний фестиваль не просто как эффектный финальный аккорд театрального года (он, как известно, завершается летом и начинается тоже раньше календарного), но и максимально яркий старт гастрольного сезона.

Как подчеркнула директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева, Новосибирск фактически получит концентрат российской театральной жизни — самое интересное из того что сделано за сезон в столицах и на пространстве от Урала до Дальнего Востока. Столичный компонент олицетворяют Большой Драматический театр и Театр Наций, а российский — театры Тюмени, Красноярска, Пермского края, Кузбасса. В числе wow-компонента — театры из Нягани и Нюрбы. Театры эти (да можно сказать, и сами города) большому миру открыл проект Театра Наций — Фестиваль театров малых городов. Они уверено переместились во фронт-лайн российской театральной жизни и теперь — уверенные резиденты больших театральных форумов.

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции художественный руководитель «Красного факела» Андрей Прикотенко, Международный летний театральный фестиваль будет не просто большим гастрольным ревю, а ориентирован ещё и на профессиональную среду: у него будет и конкурсная составляющая, и сфера профессионального развития —  форум, посвященный синтезу театральных форматов и жанров, аспектам актерского мастерства, профессиональной проблематике. Для этого в программу вовлечен и Новосибирский театральный институт — для студентов фестиваль станет форсированным погружением в профессиональный контекст. Зарубежными спикерами форума будут театральные деятели Китая, стран СНГ и Белоруссии.

Поскольку фестиваль имеет очень плотную программу и разнообразие форматов, принимать его спектакли будет не только театр-инициатор, но и Музыкальный театр, театр «Глобус», театр «Старый дом».

Фестиваль предполагается сделать регулярным, но не ежегодным, а в формате биеннале. Как объяснила Антонида Гореявчева, для такого контент-массива и концентрации мероприятий раз в два года — оптимальная форма бытования. Ведь зрительская и профессионально-коллегиальная часть программы у фестиваля практически равны по насыщенности, а это требует долгой подготовки. Так что, планы на следующий фестиваль начнут обсуждать уже в финале этого. Финальным аккордом станет один из хитов театрального сезона — спектакль БДТ имени Товстоногова «Преступление и наказание» в постановке японского режиссера Матои Миура.

Как резюмировала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, фестиваль подчеркнет роль Новосибирска в общероссийской конгресс-активности и может стать еще одним аттрактивом внутреннего туризма.

Ранее редакция сообщала о том, что в День России в Новосибирской области пройдет более 1100 мероприятий. Центральной площадкой праздника станет Михайловская набережная. 

Фото предоставлено Министерством культуры Новосибирской области, автор: Сергей Кунгурцев/ТАСС.

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Рубрики : Власть Культура

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : театры новосибирска Международный летний театральный фестиваль Гастроли


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