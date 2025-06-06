Историческое здание в центре Новосибирска продают за 309 млн рублей

В Новосибирске объявлены торги по продаже исторического здания площадью 3,3 тыс кв метров и земельного участка под ним на улице Челюскинцев. Заявка размещена на электронной площадке РТС-тендер. Начальная цена — 308,8 млн рублей. Победитель определится 11 июля.

Здание было построено в 1930 году, в нем располагалась первая механизированная фабрика-кухня для железнодорожников. В настоящее время оно находится на балансе АО «Железнодорожная торговая компания». Объект не признан памятником истории и архитектуры и не включен в реестр охраняемых объектов, в отличие от соседних жилых домов.

АО «Железнодорожная торговая компания» было образовано в 2007 году на базе Дорожных центров рабочего снабжения – филиалов ОАО «Российские Железные Дороги». Основным видами деятельности являются: розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, общественное питание, оказание различных видов услуг, связанных с торговым обслуживанием населения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске сносят одну из первых платных городских парковок у спортивного комплекса «Динамо». Там появится парковая зона.