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Инфраструктуру санавиации в регионе необходимо серьёзно доработать

Главам муниципалитетов поручено подобрать и оборудовать в каждом районном центре посадочные вертолётные площадки.
  • 30/08/2019, 16:43
Инфраструктуру санавиации в регионе необходимо серьёзно доработать

— Вертолёт Ми-8 АМТ, который начал работать в нашем регионе в августе, полностью оснащён современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полёта. Убеждён, что использование этой современной машины позволит спасти не одну человеческую жизнь. Я посмотрел статистику уже перевезённых пациентов – это во основном инфаркты и инсульты. То есть, благодаря тем самым «золотым часам» удалось спасти десятки жизней, — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что инфраструктуру санавиации в регионе ещё предстоит серьёзно доработать. Главам муниципальных районов и министерству здравоохранения региона будет поручено подобрать и оборудовать в каждом районном центре посадочные вертолётные площадки с удобными «подходами» – подлётными коридорами для того, чтобы была возможность осуществлять взлёт-посадку в ночное время, в сложных климатических условиях и т. д. Сегодня далеко не все райцентры обладают такими площадками. Мэрии г. Новосибирска совместно с минздравом региона рекомендовано ускорить подготовку к строительству специализированной площадки для посадки вертолёта в непосредственной близости от Государственной Новосибирской областной клинической больницы – в пойме р. Оби, с подходом со стороны реки, а также второй площадки непосредственно на территории ГНОКБ.

Также Андрей Травников обозначил перспективы расширения возможностей санавиации. Ближайший шаг – получение регионом второго воздушного судна, специализированного санитарного вертолёта «Ансат» российского производства. Этот менее габаритный и более тихий вертолёт будет удобен в эксплуатации и не будет производить шума при посадке в непосредственной близости от жилых домов или больничных корпусов.

В пресс-службе напомнили, что вертолёт санавиации МИ-8 АМТ приступил к работе в Новосибирской области» в августе в рамках национального проекта «Здравоохранение».  В регионе на базе Станции скорой медицинской помощи создана специализированная авиамедицинская бригада и пост управления санитарно-авиационной медицинской эвакуацией. Госпитализацию пациентов, доставленных медицинским вертолётом, осуществляют в Государственной Новосибирской областной клинической больнице.

Постоянное место базирования санитарного вертолёта – аэродром «Мочище». В месте базирования вертолёта в течении суток ежедневно, включая выходные и праздничные дни, дежурят специалисты авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Бригады сменные, всего сформировано восемь бригад.

В качестве ближайшей к Новосибирской областной клинической больнице приспособленной площадки для посадки вертолёта используется территория мотодрома, расположенного в Кировском районе города Новосибирска, по улице Тульской.

С начала эксплуатации вертолёта, с 9 по 30 августа, осуществлено 36 вылетов, эвакуирован 41 пациент, в том числе – 1 грудной младенец. Всего в 2019 году запланировано осуществить не менее 150 вылетов и эвакуировать не менее 218 пациентов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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