Единый городской выпускной «Время первых» пройдет в онлайн-формате

Поздравления, награды, прямые эфиры, онлайн-челленджи и конкурсы, розыгрыши призов, лучшая музыка, веселые ведущие и выступления артистов подготовили для выпускников 2021 года.

За программой мероприятий, новостями, анонсами конкурсов и челленджей можно следить в инстаграм.

Трансляцию единого городского выпускного проведут на странице департамента образования мэрии города Новосибирска во «ВКонтакте» и на YouTube-канале департамента.

25 июня в 19.00 подключайтесь к трансляции Единого городского выпускного «Время первых», участвуйте в увлекательной программе, делитесь фотографиями, ставьте хештеги #времяпервых2021, #времяпервыхНск, #единыйгородскойонлайнвыпускной.