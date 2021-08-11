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Инициаторов отставки мэра «ошпарили» горячей водой

  • 11/08/2021, 14:30
Автор:
Новости Новосибирска
Неизвестные приглашают новосибирцев по актуальной коммунальной теме «на то же место в тот же час», где планируется сбор инициаторов отставки градоначальника.

На досках объявлений подъездов жителей микрорайона «Стрижи» появились объявления-приглашения на обсуждение проблем с обеспечением горожан горячей водой.

Тема для жителей «Стрижей» актуальная. Однако есть один нюанс. На «водную» встречу никем не подписанные листовки приглашают ровно «на то же место в тот же час», где ранее анонсировали свое мероприятие инициаторы процедуры отзыва со своего поста мэра Новосибирска. Напомним, с такой инициативой выступили депутат горсовета, руководитель реготделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев и депутат Заксобрания, руководитель реготделения партии «Новые люди» Дарья Карасева. Позднее в поддержку этой инициативы высказался депутат Заксобрания (независимый) Илья Поляков и региональное отделение «Партии роста». Также было анонсировано место первой встречи инициативной группы, которой предстоит собирать подписи в поддержку в «отставной» инициативы.

Несмотря на то, что, как уже было сказано, появившиеся на домах объявления не имеют ни авторства, ни каких-то выходных данных, представители противоположного лагеря, а именно сторонники мэра Анатолия Локтя, «приписали» их авторство команде Игоря Украинцева, с которой их связывает давняя «заклятая» дружба.

Вероятно, «зеленый» кандидат переживает, что на встречу с ним избиратели не придут, говорится на сайте реготделения КПРФ. Если вспомнить, что Игорь Украинцев директор по развитию ГК «Стрижи», то время и место встречи, организованной аффилированными с компанией коммунальщиками, перестает казаться случайным. Массовые подвозы отмечались на этой территории и во время прошлогодних выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Очевидно, что и в ходе этой избирательной кампании в «Стрижах» своим привычкам изменять не собираются.

Примерно в таком же духе выступает и сайт «Новосибирские новости», аффилированный с мэрией Новосибирска.

Жители микрорайона исправно платят за коммунальные услуги управляющей компании, говорится на сайте. Вот только до «Межрегионгаза» эти деньги по какой-то причине не доходят. Хотя в это же время проводит свою весьма дорогостоящую предвыборную кампанию директор по развитию ГК «Стрижи» Игорь Украинцев — он баллотируется в депутаты Государственной Думы.

В комментарии Infopro54 Игорь Украинцев назвал появление «водных» приглашений «спланированной провокацией».

— Нам вчера местные жители просигнализировали, что на подъездах обнаружили такие объявления, — рассказывает собеседник редакции. — После этого мы просмотрели данные камер видеонаблюдения: какие-то люди в капюшонах их расклеивали буквально на нескольких подъездах, фотографировали и тут же уезжали. Мы, естественно, эти объявления убрали, но еще вчера поняли, что это делается для какой-то провокации. А сегодня, когда мы увидели соответствующие публикации (на сайтах КПРФ и «Новосибирские новости»), еще больше убедились в этом.

Стоит напомнить, что кроме Украинцева, на территории округа №135, в состав которого входят «Стрижи», кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ выдвинут однопартиец мэра, его экс-советник, редактор «Ватсап-ТВ» Андрей Жирнов, в прошлом году в Заельцовском районе проигравший мандат Заксобрания ранее упоминаемому председателю совета директоров «Стрижей» Илье Полякову в более чем конкурентной борьбе. Одновременно в Заельцовском районе борьбу за мандат горсовета вел Украинцев при поддержке Полякова. С тех пор взаимоотношения команд «красного» мэра и «зеленого» депутата не только не потеплели после выборов, но и продолжали обостряться, продолжение чего не исключено и во время баталий в рамках выборов в Госдуму. Ранее председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо в рамках брифинга охарактеризовала округ №135 как самый конкурентный.

Фото: pixabay.com автор: kboyd

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирский район Новосибирск

Теги : скандал отзыв мэра Новосибирск


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