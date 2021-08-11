Политолог призвал штрафовать российских граждан за неявку на выборы

Российский политолог Александр Асафов призвал ввести в России штрафы для граждан за неявку на выборы, сообщает Пятый канал.

— Тема принуждения к голосованию и тема подкупа избирателей звучит как исключительно российский опыт и как наши какие-то изобретения, наши какие-то истории и обсуждается исключительно в негативном ключе, как правило. Но если рассмотреть мировой опыт на эту тему, окажется, что это совсем не так. И что в странах так называемой прямой демократией все эти вопросы решены гораздо более эффективно, — отметил в интервью политолог.

По словам Асафова, штрафы за неявку на выборы есть не только в Грузии, которую можно назвать «страной молодой демократии», но и в Великобритании. Аналогичные санкции также предусмотрены в некоторых штатах США и ряде значимых европейских государств.

Необоснованность введения таких санкций в России поддержала глава ЦИК Элла Памфилова, заявившая, что «люди не поймут», однако, аргументирует эксперт, в вышеуказанных странах это является законодательной нормой, которая распространяется не только на бюджетников, но и на всех граждан.

В западных странах, обратил внимание Асафов, во время выборов принято устраивать праздники для привлечения избирателей. В частности, проводятся розыгрыши с раздачей ценных призов. В Эстонии при голосовании за вхождение в ЕС люди могли купить алкоголь или продукты за один евроцент.