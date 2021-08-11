СГК завершает в Новосибирске работы на трех из девяти объектах капремонта теплосетей

По мере завершения этапов ремонта на объектах компания своевременно восстанавливает дорожное движение. Об этом директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру города Анатолию Локотю в ходе совещания на участке перекладки тепломагистрали на улице Ипподромской.

Сибирская генерирующая компания практически завершила капитальный ремонт трех из девяти запланированных на 2021 год участков теплосетей в Новосибирске. Это участки на площади Лыщинского, в дамбе Октябрьского моста и первый участок на улице Дуси Ковальчук. В работе у подрядчиков СГК остаются еще 6 участков капремонта теплотрасс в городе.

В ближайшие дни СГК завершит замену магистрального трубопровода на улице Ипподромской, а также реконструкцию теплосети на улице Бориса Богаткова.

На Ипподромской проезжая часть пока остается суженой, однако движение в обе стороны не перекрывалось, пробок нет. «Теплотрасса диаметром 800 мм под улицей Ипподромской, труба проходит в гильзе — в стальных футлярах с усиленной антикоррозионной защитой. Половина сделана, осталась вторая связка. От трубопровода зависит теплоснабжение 140 многоквартирных домов и прочих объектов. Стоимость замены участка — 61 миллион рублей. Все работы завершим в срок — к 18 августа», — доложил мэру директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В ходе ремонта подрядчику удалось решить и технологическую проблему. При строительстве Ипподромской магистрали в середине 2000-х годов рельеф в этой части был изменен, в результате увеличилась глубина залегания теплотрассы с трех до более чем 6 метров. Устранение аварий под проезжей частью, особенно в зимних условиях, затруднило бы работы и увеличило сроки отключения тепла у жителей. В ходе перекладки глубину залегания трубопровода уменьшили.

На улице Бориса Богаткова работы по реконструкции теплосети (это инвестиционный проект, помимо программы капремонта) будут завершены в срок — 19 августа. На участке от улицы Гаранина до Воинской движение будет полностью восстановлено. Но на перекрестке улиц Воинской и Бориса Богаткова работы в теплокамере еще продолжатся, поэтому дорога будет сужена. Движение в две полосы вместо четырех сохранится до 29 августа.

На улице Беловежской в Кировском районе города подрядчику пришлось перенести сроки завершения капремонта теплотрассы примерно на две недели — помеху создали грунтовые воды. Сейчас ремонт идет в графике. К началу сентября компания завершит работы и выполнит благоустройство на двух участках. Работы на третьем продолжатся до середины сентября.

Также в начале сентября планируется завершить капитальный ремонт на втором участке теплосети на улице Дуси Ковальчук.

Без разрытий не обойтись, это нужно делать, но важно строгое выполнение обязательств по срокам. Осенью движение автотранспорта станет активнее, важно, как можно быстрее снять ограничения дорожного движения, подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.