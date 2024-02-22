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Инноватор вернет в бюджет Новосибирской области 3 млн рублей

  • 22/02/2024, 09:17
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Инноватор вернет в бюджет Новосибирской области 3 млн рублей
Компания не вложила в проект тот объем собственных средств, на который подписывалась.

Министерство науки Новосибирской области взыскивает с инновационной компании ООО «Нотех» бюджетную субсидию, выделенную для разработки инновационной технологии в сфере производства молочных продуктов.

Судя по материалам суда, договор о предоставлении субсидии в размере 3 млн рублей компания и Миннауки заключили в октябре 2022 года. Средства предоставлялись «на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по подготовке, осуществлению трансфера и коммерциализации технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия». Согласно договору, инноватор также должен был направить в проект 3 млн рублей собственных средств. При этом не менее 20% из них — на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Компания планировала разработать технологию получения органических, функциональных продуктов питания с использованием устройств отделения истинного раствора молока «как ответ на западные экономические санкции». На собственные средства компания должна была платить зарплату, налоги с ФОТ, покупку и аренду оборудования для проекта.

— По результатам рассмотрения министерством представленной ООО «Нотех» в соответствии с договором отчетности, а именно годового отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2023 года, был установлен факт невыполнения компанией условий предоставления субсидии. В частности, не было обеспечено направление на реализацию проекта собственных средств, — отмечает суд. — На дату подачи искового заявления денежные средства в форме субсидии в размере неисполненных обязательств ответчиком министерству не возвращены. В связи с этим ведомство обратилось в суд.

Как выяснил в ходе изучения документов суд, за год инноватор за счет предоставленной субсидии потратил 1,99 млн рублей. Неиспользованный остаток составил чуть более 1 млн рублей. Этот остаток после получения требования компания вернула Миннауки. Теперь «Нотех» должна вернуть еще около 2 млн рублей. У компании есть право оспорить решение суда. На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий собственника ООО «Нотех».

Президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина отметила, что не сталкивалась с такими ситуациями, но считает, что если условия предоставления субсидии не выполнены, то такое решение суда вполне логично и нормально.

— Не вижу тут криминала, — говорит собеседница Infopro54. — В целом компания воспользовалась как бы беспроцентной ссудой.

С другой стороны, судя по документам суда, с аналогичным иском о возврате субсидии Миннауки в 2022 году обращалось к компании ООО «Киплайн». Инноватор получил субсидию в сентябре 2021 года на реализацию проекта «Технология распределенного виброакустического мониторинга на базе оптоволоконных систем (DAS)». Научно-исследовательскую часть проекта компания заказала Институту теоретической и прикладной механики СО РАН, акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ стороны подписали 30 декабря, однако оплату заказчик перечислил институту в январе. Как пояснили суду в компании, до этого они не обладали подтверждением выполнения обязательств ИТПМ СО РАН по договору. Услуги института оплачивались из внебюджетных средств (как софинансирование проекта), и сроки оплаты не нарушали договор с учреждением. Однако Миннауки посчитало это нарушением и потребовало вернуть субсидию обратно в полном размере (а не в сумме договора с ИТПМ), затем обратилось в суд. В итоге в октябре суд отказал Миннауки во взыскании субсидии.

— Мы сдали отчетность, подписали акты выполненных работ с министерством, выполнили саму работу, на которую выделялись средства (потратили их по прямому назначению), достигли нужного результата. В итоге суд определил, что наша компания не виновата и не должна возвращать субсидию, — рассказал Infopro54 директор и собственник ООО «Киплайн» Игорь Сычев. — На мой взгляд, Миннауки, вместо того, чтобы помогать компаниям, которые работают над решением задач по импортозамещению и суверенитету технологий микроэлектроники, ИИ, IT, двигается в обратную сторону. До того как Миннауки подал на нас в суд, я неоднократно пытался встретиться с министром, чтобы пояснить значимость нашего проекта для индустрии, но меня никто не принял. Общаясь в среде инноваторов Академгородка, я выяснил, что подобная ситуация возникла не у меня одного, но другие компании побоялись спорить с министерством и предпочли вернуть субсидию. Мне было некуда деваться, так как такой суммы у меня просто не было, поэтому я пошел в суд.

В итоге, по словам собеседника редакции, он получил субсидию в размере 3 млн рублей.

— После вынесения решения суда я звонил куратору и узнавал, когда ждать вторую часть субсидии, предусмотренную программой министерства. Вначале мне сказали, что «висят Госуслуги», а потом, что срок предоставления субсидии вышел, — сообщил Игорь Сычев. — Больше всего досадно то, что вопрос качества самой работы и ее значимости никогда не обсуждался. На стороне министерства всех волновал только бюрократический вопрос.

Представитель инновационной отрасли, знакомый с ситуацией, пояснил Infopro54, что в Новосибирской области до сих пор плохо отработан механизм предоставления субсидий инноваторам.

— До последнего года объявление конкурса на предоставление субсидий затягивалось. По факту он проходил в несколько итераций, так как не удавалось набрать необходимое количество претендентов. В итоге договоры заключались осенью, а в конце декабря компании уже должны были отчитаться за освоенные и потраченные средства, подтвердить расходы. Некоторые просто не успевали это сделать. Например, в 2023 году Миннауки внедряли электронную систему подачи заявок и тоже поздно выдали субсидии, — говорит собеседник Infopro54. — Если читать нормативку Миннауки, то все сделано правильно, но, к сожалению, инноваторы чаще всего не умеют читать документы, они видят только деньги. Поэтому и возникают такие ситуации. Надеюсь, что в этом году ситуация изменится, так как конкурс на предоставление субсидий инноваторам был объявлен в январе.

Редакция направила запрос на комментарий в Миннауки Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом. 

Фото freepik

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Субсидии инноваторам инновационные разработки


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