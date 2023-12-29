Импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом

Импортозамещение есть…

Тема ипортозамещения и его эффективности для России в целом и Новосибирской области в частности достаточно спорная.

С одной стороны, в 2023 году регулярно появлялась информация о том, что новосибирские компании начали производить продукцию, аналогичную предложениям ушедших западных компаний. Части предприятий удалось полностью локализовать производство оборудования, которое ранее российские заказчики покупали за рубежом. Например, об это редакции рассказывали в компании ООО «НПО «Гормаш». В Новосибирске в 2023 году запустили производство оборудования для нефтедобычи, начали выпускать дроны, которые поставляются на спецоперацию, — и локализация этой продукции постоянно увеличивается. На днях анонсирован проект строительства завода по производству оборудования для контактной сварки. Около 20 млрд рублей инвесторы готовы вложить в производство по созданию грузовиков.

В пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ сообщили, что импортозамещение стало одним из факторов, оказавших влияние на рост объема производства в пищевой промышленности Сибири с января по сентябрь этого года (+6%).

— Например, сибирские производители молочной продукции сообщали, что смогли быстро адаптироваться к сложностям с наличием некоторых ингредиентов и материалов. Они экстренно тестировали новых поставщиков и меняли рецептуру отдельных продуктов. Компании, несмотря на рост себестоимости, продолжили наращивать выпуск и выводить на рынок новые продукты, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, экс-мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, напомнил, что в 2022-2023 годах импортозамещение для региона и страны в целом было условием выживания.

— Различные эксперты предсказывали остановку многих производств, но этого не произошло, — констатирует Толоконский. — С другой стороны, ни одна экономика не может самостоятельно заменить тысячи номенклатурных позиций для разных отраслей. Поэтому где-то наши предприниматели наращивали собственное производство и замещали ушедшие иностранные компании, где-то искали аналоги необходимой им продукции и товаров других странах. У нас существенно сократился объем поставок из Европы, при этом мы наращиваем отгрузки из Индии, Китая, стран Центральной Азии, Ближнего Востока. Параллельный импорт стал одним из инструментов поддержки и развития экономики в 2023 году.

Вице-председатель, руководитель комитета по промышленности НОО «ОПОРА РОССИИ» Евгения Чавкина отметила, что в этом году стало понятно, что при решении задач импортозамещения одной из основных проблем является дефицит кадров.

— Год назад еще так массово не осознавалась эта тема, а в этом году об этом говорили на всех федеральных площадках. С одной стороны, это хорошо, что мы осознали важность этого вопроса и приступили к обсуждениям и поиску путей решения. Конечно, правильнее сейчас развивать производство, основываясь на новом автоматизированном оборудовании, с повышением производительности труда, но это дорого и не всем доступно, — пояснила собеседница Infopro54. — Многие предприятия занимаются вопросами импортозамещения, но на сегодняшний день в регионе системно этот вопрос не решается, пока это сложноизмеримые количественные показатели.

…или его нет?

С другой стороны, сами производственники и инженеры оценивают информацию о достижениях в импортозамещении достаточно скептично. В частности, инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко напоминает, что недавно в федеральных СМИ прошла информация о том, что российский персональный компьютер RS-Line, лидирующий в реестре отечественных комплектующих Минпромторга, на самом деле собран из иностранных компонентов.

— Вот, пожалуйста, очередное «импортозамещение», — иронизирует собеседник Infopro54. — Самое плохое в таких историях то, что создается ложное представление о реальной ситуации в отечественной промышленности, и в результате — самоуспокоение и отстранение от работы тех, кто реально мог бы эту задачу решить. К сожалению, явление имитации производства стало приобретать широкий размах. Мы уже встречали «российские» двигатели, редукторы, частотные преобразователи — 100%-й Китай, подшипники из Филиппин и т.д.

Директор ГК «Альтернатор» Александр Шелепов также заявляет, что импортозамещение пока больше похоже на мечту. Для решения этой проблемы требуется программная индустриализации страны, и это невозможно сделать за год-два.

Чего ждать от 2024 года

Виктор Толоконский считает, что трендом нового года в импортозамещении должна стать активизация сотрудничества в части расширения компетенций в промышленности, в научно-технической сфере, образовании с дружественными странами.

— В нынешней ситуации крайне важно найти баланс между национальными интересами и интеграцией в международную промышленность и научно-техническую сферу, чтобы не потерять свой рынок и участвовать в тех процессах, которые происходят на мировом рынке, — уверен собеседник Infopro54.

Александр Шелепов в сфере импортозамещения ничего кардинального не ждет.

— Все будет по-прежнему зависеть от Китая и других дружественных стран и поставки компонентов из них, — комментирует эксперт. — Чтобы что-то заместить, необходимо это создать тут, в России! И этот товар (компонент) должен иметь спрос на перспективу, а иначе вложения не окупятся… Да и производственные линии мы не производим пока.

В «ОПОРЕ РОССИИ» в следующем году намерены продолжать работу по продвижению инициатив на федеральном и региональном уровне, касающихся дефицита кадров в промышленности.

— Также мы поставили для себя задачу на 2024 год по изучению проблематики регионального развития импортозамещения и разработку системных решений его развития. Очень хочется разработать механизм с оценкой количественных показателей и объемов импортозамещения в регионе, — резюмировала Евгения Чавкина.

Ранее редакция рассказывала о том, что производит в рамках импортозамещения на российским ИТ-рынке.

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