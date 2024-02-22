Бабушка младенца, выкинутого в мусорку в Новосибирске, не может стать его опекуном

Родня бабушка ребенка, которого мать выбросила на помойку в Новосибирске, не сможет официально стать его опекуном. Женщина уже навещала внука в больнице, приносила ему гостинцы, но забрать малыша в семью у нее вряд ли получится.

― Бабушка сначала была шокирована произошедшем. Ведь она даже не догадывалась о беременности дочери. Светлана в последнее время сильно располнела, но она никогда не была худышкой. Когда девушка в январе приезжала в гости к родителям из города, то они не заметили, что она в положении. Делиться своими проблемами и переживаниями дочка не стала. Она знала, что сейчас все внимание семьи направлено на маму, так как у нее выявили онкологию. Испугалась, что ее беременность может расстроить близких людей. Теперь, учитывая ситуацию, взять под опеку маленького родственника готова двоюродная бабушка, ― рассказал Infopro54 сотрудник администрации Колыванского района.

В небольшом поселке семья, которую сейчас обсуждают все жители региона, считается благополучной. Отец работает на мусоровозе, младшая дочка учится в школе, а старшая работает в городе. Мама по состоянию здоровья сейчас сидит дома. Девочки воспитывались в комфортной атмосфере, всегда знали, что такое хорошо, а что ― плохо. После окончания школы Света уехала учиться в Новосибирск на правоведа, но на последнем курсе забросила колледж и пошла работать. Подругам в поселке она рассказывала, что трудится в ночном клубе администратором. На самом деле работала по удалёнке на сомнительную контору, которая называла себя массажным салоном. Девушка выполняла не хитрые функции ― соединяла жаждущих массажа мужчин с администратором по телефону. Рабочий график, стоит отметить, вполне позволял бы ей нянчить ребенка и зарабатывать на жизнь.

― Если бы я знала, что она такое задумала, то предложила бы ей на время послеродовой депрессии привезти малыша ко мне. Я сама родила только в январе, справилась бы и с двумя младенцами. Света бы потом одумалась и забрала. Она любит детей, она очень трепетно всегда относилась к моим ребятишкам, ― говорит многодетная подруга арестованной сибирячки.

Врачи областной больницы были очень удивлены стремлению этого новорожденного выжить любой ценой. Мальчик около часа провел в мусорном контейнере на 30-градусном морозе. У него была очень проблемно обрезана пуповина и он потерял много крови. Но при этом ребенок выжил и сейчас нашлось много желающих забрать его в семью.

― 300 новосибирцев готовы усыновить этого мальчика. Он здоров, без патологий и уже через пару недель может быть выписан, ― считают в областной больнице.

Сейчас за этим малышом, которому до сих пор так и не дали человеческого имени, тщательно следят сразу несколько ведомств ― Министерство соцразвития, Минздрав, Следственный комитет.

Накануне безымянного кроху навестили в палате сотрудники СК. Они принесли ему памперсы, салфетки и поинтересовались дальнейшей судьбой. Следователям даже разрешили подержать на руках легендарного мальчишку. Ощутив тепло женских рук и услышав заботливый голос, 6-дневный младенец непроизвольно заулыбался.

Как дальше сложится судьба этого известного на всю страну ребенка, зависит от многих чиновников. Но люди, которые оказались так или иначе причастны к этому морозному чуду, хотят верить, что малыш будет счастлив и обретет настоящую, любящую семью. Главное ― чтобы его больше никогда и никто не предал.

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