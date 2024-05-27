Завод по переработке масличных культур под Бердском планируют сдать к концу 2024 года

В ходе визита на площадку предприятия главы Искитимского района Юрия Саблина и замначальника управления Минсельхоза Новосибирской области Виктора Лоханова заместитель генерального директора по строительству компании ООО «Маслов» Павел Таюрский сообщил, что завод под Бердском планируется сдать до конца 2024 года.
— Мы закупили оборудование, идет его доставка, около 80% находятся уже на площадке, — цитирует Таюрского «Искитимская газета».
Учредитель компании ООО «Маслов» Цюй Фэй подтвердил, что объекты возводят с высокой скоростью — на данный момент проект реализован на 50%. Площадка обеспечена рабочей силой и строительными материалами, которые в больших объемах закупали у местных производителей. На второй очереди комплекса инвестор также планирует построить тренажерный зал площадью 3000 кв. м и 25-метровый бассейн.
— Сейчас мы ведем переговоры с поставщиками, чтобы уже урожай этого года пустить в переработку, — добавил господин Цюй Фэй.
На первом этапе на предприятии будет перерабатываться 1000 тонн сырья в сутки. Далее инвестор планирует строительство второго блока еще на 1000 тонн, уточнили в администрации Искитимского района.
В марте 2022 года проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области. Его общая стоимость в ценах 2022 года составляла 3,7 млрд рублей, все — бизнес-инвестиции. В рамках проекта планировалось создать 255 рабочих мест. К настоящему мнению, судя по данным администрации района, проект подорожал более чем до 5 млрд рублей. Первая очередь предусматривает проектирование и строительство производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур — до 150 тысяч тонн в год. Второй этап — строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тысяч тонн в год.
Готовую продукцию инвестор планировал экспортировать в Китай. Гарантийные письма о ее приобретении были получены от двух китайских корпораций. В частности, ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества» сообщала о готовности приобретать 90 тысяч тонн масла рапса, 60 тысяч тонн масла льна, 50 тысяч тонн шрота рапса, 30 тысяч тонн шрота льна в год. Корпорация Heman Materials Group — 100 тысяч тонн масла рапса, 30 тысяч тонн масла льна в год, 60 тысяч тонн шрота рапса, 40 тысяч тонн шрота льна год.
Ранее редакция сообщала о том, что резидентами Южного индустриального парка Новосибирска хотят стать 7 компаний.
Фото правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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