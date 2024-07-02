Иномарка повисла на бордюре в центре Новосибирска

В Новосибирске инцидент произошел на Красном проспекте. В Telegram-канале «ACT-54 Black» опубликовали фото Toyota Chaser повисшего на бордюре.

— Чуть не влетел в здание Краеведческого музея, — говорится в сообщении.

ДТП произошло сегодня утром: водитель иномарки по неизвестной причине заехал на бордюр и застрял на нём.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Новосибирцы активно обсуждали произошедшее.

— Я в шоке от произошедшего! — Как потом жить, зная, что подобное происходит каждый раз? — Свое место в музее занять решил.

Ранее редакция сообщала о том, что 17-летняя сибирячка пострадала в результате ДТП в Новосибирске.