17-летняя сибирячка пострадала в результате ДТП в Новосибирске

17-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Первомайском районе Новосибирска.

Как сообщает ГАИ, все произошло на Бердском шоссе.

Всего в аварии участвовали ВАЗ 2105 и мотоцикл «Хонда X11».

20-летний водитель ВАЗ ехал в сторону улицы Краевой. У дома №172 на Бердском шоссе он захотел перестроить, однако столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречной стороне.

Мотоциклом управлял 40-летний мужчина, его пассажиром была 17-летняя девушка.

В результате ДТП серьёзные травмы получил водитель автомобиля. Его доставили в больницу. В Госавтоинспекции сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что мотоциклист столкнулся с внедорожником в Новосибирске.