17-летняя сибирячка пострадала в результате ДТП в Новосибирске

17-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Первомайском районе Новосибирска.
Как сообщает ГАИ, все произошло на Бердском шоссе.
Всего в аварии участвовали ВАЗ 2105 и мотоцикл «Хонда X11».
20-летний водитель ВАЗ ехал в сторону улицы Краевой. У дома №172 на Бердском шоссе он захотел перестроить, однако столкнулся с мотоциклом, который двигался по встречной стороне.
Мотоциклом управлял 40-летний мужчина, его пассажиром была 17-летняя девушка.
В результате ДТП серьёзные травмы получил водитель автомобиля. Его доставили в больницу. В Госавтоинспекции сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что мотоциклист столкнулся с внедорожником в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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