ОГЭ по математике не сдали 20 процентов школьников в Новосибирске

По итогам ГИА в этом году выросло количество девятиклассников Новосибирска, которые показали по математике высокий результат — 4 и 5 баллов: 49% выпускников. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— По предварительным данным, девятиклассники города в этом году показали более высокие результаты по математике, истории, информатике, английскому языку. По русскому доля выпускников, получивших высокие результаты, ниже, чем в 2023 году. Это итог не только Новосибирской области, но и в целом по России, поэтому вопрос будет обсуждаться. Задания были относительно сложные. По этой теме вчера уже были обращения из других регионов к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, — сообщил чиновник. — Вопрос рассматривается.

При этом, по его словам, в Новосибирске с первого раза 9% девятиклассников не сдали экзамены по русскому языку, 20% — по математике.

Результаты ЕГЭ 2024 года оказались лучше, чем прошлогодние. У выпускников Новосибирской области, по словам Рамиля Ахметгареева, повысился балл по профильной математике, химии, физике и истории. Результаты по русскому, обществознанию, информатике и английскому также немного ниже, чем годом ранее.

— Если говорить конкретно о Новосибирске, то в городе выпускники показали более высокие результаты, чем в прошлом году, по всем предметам, за исключением географии и немецкого языка. Увеличилась доля сдавших ЕГЭ с высокими баллами по русскому, математике, физике и литературе. При этом незначительно, но увеличилось количество тех, кто не набрал минимальный балл по русскому и английскому языку, — отметил чиновник.

По предварительным данным, 141 выпускник, из них 5 прошлых лет, получили 100 баллов по результатам ЕГЭ, 9 сдали два экзамена на 100 баллов. В городе 150 стобальных результата. Для сравнения, в 2023 году в городе было 99 стобальных результатов.

Кроме того, в 2024 году 717 школьники впервые получили медали за особые успехи первой степени, и 485 за успехи в обучении 2 степени. Из них 1202 учатся в школах Новосибирска. По количеству медалистов лидирует Центральный округ.

Всего в 2024 году ГИА в Новосибирской области сдавали 19455 девятиклассников и 9161 одиннадцатиклассников. Самыми популярными экзаменами по выбору по ОГЭ стали обществознание, информатика и география, по ЕГЭ — обществознание, информатика, история, английский, физика.

Напомним, в прошлом году на двойки сдали математику в Новосибирской области 34,58% девятиклассников. На 4 и 5 этот экзамен написали около 32% школьников. Русский язык на двойки написали около 4% школьников, на 4 и 5 — около 66% выпускников.

Ранее редакция сообщала о том, что за высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ учителям заплатят 11500 рублей в месяц в Новосибирске.