Александр Тепляков: Землю для льготников можно поискать в заброшенных деревнях

В Новосибирской области более 40 000 человек ждут своей очереди на бесплатное получение земельных участков. В скором времени к ним присоединится еще одна категория льготников — ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции.

Член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области от фракции «Справедливая Россия – За Правду», Александр Тепляков рассказал о том, какие меры могли бы одновременно сократить очередь, снизить расходы регионального правительства на создание для участков необходимой инфраструктуры, а также поспособствовать более органичному пространственному развитию Новосибирской области:

— Нужно «земельный банк» формировать, чтобы люди по инстанциям не бегали. Возможно, даже несколько целевых «земельных банков» — свой для каждой категории льготников. Чтобы поступила заявка, условно, от участника СВО — и тебе предлагают соответствующие всем инфраструктурным требованиям участки в двух-трех локациях.

Если не устраивает — чтобы всегда была возможность, как это сегодня уже реализовано, взять денежную компенсацию. Но должна быть вариативность, группа заранее сформированных предложений, а не просто в очередь тебя поставили — и сиди, ожидай.

Мы все понимаем, что льготники тоже хотят получить землю не где-то вдали от цивилизации, а хотят иметь участки в окружающем наш мегаполис Новосибирском районе или в «районах второго кольца»: Колыванском, Мошковском, Искитимском, Коченевском и т.п.

И это вполне реализуемо. Земли там — море. Особенно если не пытаться нарезать участки с нуля, в чистом поле, а потом подводить к ним всю необходимую инфраструктуру. Понятно, что это выходит и очень дорого, и небыстро.

Гораздо перспективнее в этих «районах второго кольца» взять заброшенные деревни и с помощью раздачи земли льготникам реанимировать их. Нужно использовать уже имеющийся потенциал.

Ведь что нужно нам для раздачи участков, помимо, собственно говоря, земли? Нужна инфраструктура: дорога, электричество, газ, вода… А в этих заброшенных поселках уже многое есть. И дорога какая-никакая уже имеется, и электрические мощности под них выделены, электросети подведены. Нередко и водопровод есть, и газовые магистрали рядом. Соответственно, довести до требуемых «кондиций» участки в таких населенных пунктах дешевле, быстрее и проще.

Немаловажно, что есть к таким поселкам интерес и у предпринимателей, а значит, будут и рабочие места. Многие мои коллеги по бизнесу выкупают участки в таких близких к Новосибирску поселках, строят там конюшни и прочие небольшие предприятия. У них как раз рабочих рук там не хватает.

Могу навскидку вспомнить несколько подобных населенных пунктов неподалеку от Новосибирска. Скажем, в Коченевском районе: Федосиха, Маслово, Казанка, Березовский…

Напомню, что недавно в Новосибирске проходил форум ВРНС «Пространственное развитие и демография в России», основной идеей которого была организация освоения пригородов мегаполисов, массового исхода населения на землю, в большие частные дома, где можно успешно растить и троих, и пятерых, и семерых детей. Ведь перед нами сейчас стоит государственная задача серьезного и быстрого увеличения рождаемости. Так вот, создание таких «земельных банков» и реанимация малых пригородных населенных пунктов через расселение элиты нашей страны — защитников Родины и их семей — великолепная возможность для этого.

Чтобы проделать такую работу оперативно, должны немножко муниципалитеты на местах включиться, перестать «лежать на печи». Это их сфера ответственности: провести инвентаризацию, выяснить, кому принадлежит земля в умирающих деревнях. Затем перевести эти участки в муниципальную собственность — через суды, покупку, замену и т.п., уточнить, какая инфраструктура к ним уже подведена, в каком она состоянии, и доложить в региональное правительство.

Дальше останется только включить свободные объемы в «земельный банк» и выстроить план обеспечения участков недостающей инфраструктурой.