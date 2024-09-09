Хоккеист команды «Филигран» Лев Чубаров погиб в Новосибирске

31 августа в Новосибирске произошла трагедия — погиб защитник команды «Филигран» Лев Чубаров.

Причина смерти не сообщается.

Сообщение о трагедии появилось в группе «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» во «ВКонтакте».

— Это большое горе для хоккейной семьи региона, — говорится в сообщении пресс-службы.

На момент смерти спортсмену было 52 года. Он выходил на соревнования в составе команды «Филигран». В хоккейном клубе его вспоминают как выдающегося игрока и отзывчивого человека.

Прощание с хоккеистом пройдёт 10 сентября с 11.30 до 12.30 по адресу: Кропоткина, 112.

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