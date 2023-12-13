Суд оставил виновника смертельного ДТП с новосибирским журналистом за решёткой

Новосибирский областной суд отменил постановление Первомайского районного суда о замене неотбытой части наказания на принудительные работы в отношении Никиты Лазькова.

— Суд рассмотрел материалы по апелляционной жалобе представителя потерпевшего адвоката на постановление Первомайского районного суда Новосибирска от 16 октября 2023 и постановил отменить постановление Первомайского районного суда в отношении осужденного Лазькова, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедия произошла 30 марта 2020 года на остановке «Стадион Сибирь». Журналист Антон Лучанский вышел из трамвая и в ту же секунду оказался под колесами «Мерседес-Бенц». Антон получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в карете «скорой помощи».

Виновника аварии приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что Первомайский районный суд удовлетворил просьбу виновника ДТП, в котором погиб Антон Лучанский, заменить не отбытую часть наказания на обязательные работы.