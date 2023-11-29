Иностранцу вынесли приговор за похищение детей в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении жителя иностранного государства. Он признан виновным в похищении несовершеннолетних и личных документов жителя Новосибирска, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным следственного комитета, речь идет о гражданине Киргизии.

— В суде установлено, что подсудимый — гражданин другого государства, приехал в Россию на заработки и проживал у своего знакомого, у которого было пятеро несовершеннолетних детей, — отмечают в прокуратуре. — Мужчина решил похитить троих детей и потребовать деньги за их возвращение в размере 15 тыс рублей.

В середине декабря 2022 года подсудимый забрал малолетних, документы хозяина квартиры и его детей, и уехал в Томск. Далее он планировал вывезти детей за пределы России, однако был задержан сотрудниками полиции на вокзале в Томске.

Суд назначил похитителю наказание — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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