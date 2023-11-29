Вратарь «Сибири» рассказал о своем дебюте в игре против «Северстали»

Новый вратарь ХК «Сибирь» Антон Худобин рассказал о своем дебюте в составе клуба на игре против «Северстали». Об этом сообщает группа ВКонтакте хоккейного клуба.

Он признался, что дебют получился несколько скомканным. В первом периоде в голове был сумбур из-за нового стиля игры. Однако отметил, что все будет хорошо.

Напомним, что ХК «Сибирь» купил у красноярского «Сокола» 37-летнего голкипера Антона Худобина. Контракт подписан до 30 апреля 2024 года. Худобин играет под номером 35.

Худобин воспитывался на усть-каменогорском и магнитогорском хоккее. Играл в НХЛ, а с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли и тогда же стал лучшим вратарем по отраженным броскам.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» показала первую тренировку Худобина в Новосибирске.