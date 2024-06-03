Иностранцы – курсанты эпатировали зрителей на дне рождения военного училища в Новосибирске (видео)

Курсанты НВВКУ со специального факультета по подготовке иностранных военных, устроили своеобразное шоу по дороге на торжественный митинг, посвященный 57-й годовщине со дня создания Новосибирского Высшего Военного Командного училища ордена Жукова. Видео выложил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.

Ранее ТАСС со ссылкой на замначальника училища по учебной и научной работе полковника Дмитрия Волотковича сообщал, что пятилетнюю программу подготовки в НВВКУ проходят более 200 курсантов из 23 стран. Общий набор на первый курс НВВКУ за три года вырос более чем в 2,5 раза и в 2023 году составил порядка 500 человек.

Военное училище было создано в 1967 году. С 1968 года приказом Министерства обороны СССР 1 июня объявлено днем училища.