Вонючие клопы-щитовики атаковали кустарники в Новосибирске

В Новосибирске на соцветиях кустарников заметили «жуков» необычайной яркой расцветки. Как отметили владельцы приусадебных участков, насекомые, очень похожие на колорадских жуков, облепили рябину и боярышник.

Эксперт-биолог подтвердил опасения горожан — в сибирской столице появился щитник линейчатый, он же «графозома полосатая».

— Насекомые относятся к семейству клопов. Окраска тела покрыта контрастными черными и красными полосками. На грудке округлые черные пятна, число которых доходит до 50», — рассказал VN.ru кандидат биологических наук Алексей Яновский .

Собеседник пояснил, что клопов привлекают цветки боярышника, обладающие запахом протухшего мяса. Также по вкусу насекомым пришлись соцветия рябин, аромат которых напоминает соленую селедку. Оба кустарника в этом году расцвели буйным цветом.

Сам ученый скопления линейчатых щитников, которые прежде в Сибири не встречались, видел в Академгородке. Яновский отметил, что запах цветущей рябины привлек и жуков-бронзовок.

— Спутать щитников можно с колорадскими жуками. Размеры, форма тела и окраска надкрыльев у них схожие. Однако у щитников тело более плоское, а окраска ярче чем у колорадских жуков. Щитники обладают колюще-сосущими ротовыми органами и железами, которые выделяют неприятный запах, — добавил Алексей Яновский.

По словам биолога, от этого вида клопов страдают морковь, укроп и петрушка, так как кормятся они именно на зонтичных растениях.

— Насекомые хозяйственного значения не имеют, но могут вредить посадкам на полях семеноводческих хозяйств, — подытожил Яновский.

Методы борьбы с клопами те же, что и с колорадским жуком — непосредственно сбор взрослых особей.

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