S7 отказала в гостинице пассажирам задержанного в Новосибирске рейса

Авиакомпанию «Сибирь» наказали за нарушение прав пассажиров при задержке рейса Новосибирск-Казань. Вылет борта S7 был задержан на 21 час в январе из-за непогоды в аэропорту «Толмачево».

Авиаперевозчик отказал пассажирам предоставить гостиницу на время ожидания вылета. Возмущенные люди обратились с жалобой в прокуратуру.

Транспортное ведомство проверило исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и выявило нарушения.

— Генеральному директору авиакомпании «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, — пояснили в ведомстве.

По инициативе прокурора S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию «Сибирь» наказали за отказ в перелете пассажирам рейса «Новосибирск-Красноярск». Двоих человек с билетами не пропустили на рейс из-за отсутствия свободных мест.