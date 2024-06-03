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S7 отказала в гостинице пассажирам задержанного в Новосибирске рейса

  • 03/06/2024, 10:39
Автор: Ольга Кирсанова
S7 отказала в гостинице пассажирам задержанного в Новосибирске рейса
Людям пришлось почти сутки жить в аэропорту.

Авиакомпанию «Сибирь» наказали за нарушение прав пассажиров при задержке рейса Новосибирск-Казань. Вылет борта S7 был задержан на 21 час в январе из-за непогоды в аэропорту «Толмачево».

Авиаперевозчик отказал пассажирам предоставить гостиницу на время ожидания вылета. Возмущенные люди обратились с жалобой в прокуратуру.

Транспортное ведомство проверило исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и выявило нарушения.

— Генеральному директору авиакомпании «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, — пояснили в ведомстве.

По инициативе прокурора S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию «Сибирь» наказали за отказ в перелете пассажирам рейса «Новосибирск-Красноярск». Двоих человек с билетами не пропустили на рейс из-за отсутствия свободных мест.

Источник фото:  Infopro54/автор Ольга Кирсанова

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск Казань

Теги : штраф транспортная прокуратура отказ пассажирам в гостинице Аэропорт Толмачево S7


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