Из-за новосибирских пробок спортсмен опоздал на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске

Бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков с большим опозданием прибыл на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинск из Новосибирска. Причиной тому стали городские пробки, из-за которых спортсмен не успел на своей самолет в Толмачево, передает ТАСС.

— Новосибирск — это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать, — рассказал Шубенков журналистам. — Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд. Можно было, правда, сесть за руль автомобиля и ехать в Челябинск полторы тысячи километров.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске вновь предлагают создать речные скоростные маршруты для объезда городских пробок.