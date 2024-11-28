Более центнера наркотиков мигранты пытались продать в Новосибирской области

Двух иностранных граждан взяли на производстве и сбыте крупной партии наркотиков в Новосибирской области.

— В сентябре 2023 года обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы, в которой занимались производством наркотических средств и их последующим сбытом через тайники, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Они произвели более 100 килограммов запрещенных веществ, 40 кг расфасовали на более мелкие партии, а затем разместили в тайники на территории Мошковского района Новосибирской области. Остальное хранили до дальнейших указаний.

6 декабря прошлого года злоумышленники были задержаны. Наркотические вещества изъяты.

— Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, — отмечают в ведомстве.

Обвиняемым грозит наказание за незаконное производство и покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Ранее редакция сообщала о том, что подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске. Юные наркодилеры потрошили закладки, чтобы потом сбыть дурь «потребителям».