Ограничитель для фур вновь снесли в новосибирском жилмассиве «Хилокский»

В Хилокском жилмассиве на улице Малыгина произошел новый инцидент с рамкой-ограничителем для фур. Ее снова снесли. Об этом жители жилмассива сообщили в соцсетях.

— Опять водитель не увидел знак ограничения по высоте. Кроме того, фуры по-прежнему едут через кладбище и ездить не переставали, — рассказала местная жительница.

Стоит отметить, что ограничители для большегрузов поставили на улице Малыгина этим летом после укладки нового асфальта. После этого их несколько раз сносили фуры. В ноябре рамки установили в очередной раз, причем мэр Новосибирска потребовал, чтобы на данном участке дороги была установлена камера фотовидеофиксации. В итоге водители грузовиков стали ездить через кладбище. В ответ на обращения граждан муниципалитет принял решение ограничить сквозное движение фур через общественное кладбище «Клещихинское»: на дороге были установлены бетонные блоки и шлагбаум.

— А если по-умному, то там нужно устанавливать круглосуточное дежурство сотрудников ДПС, чтобы водятлы фур и те, кто оплачивают диверсии, поняли, что сломанный ограничитель = ДПС и крупные штрафы, — говорится в посте группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

В мэрии свежий снос рамки пока не комментировали.

Ранее редакция сообщала о том, что стоянку для фур ликвидировали на оккупированной мигрантами Малыгина в Новосибирске.