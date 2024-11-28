Ограничитель для фур вновь снесли в новосибирском жилмассиве «Хилокский»

В Хилокском жилмассиве на улице Малыгина произошел новый инцидент с рамкой-ограничителем для фур. Ее снова снесли. Об этом жители жилмассива сообщили в соцсетях.
— Опять водитель не увидел знак ограничения по высоте. Кроме того, фуры по-прежнему едут через кладбище и ездить не переставали, — рассказала местная жительница.
Стоит отметить, что ограничители для большегрузов поставили на улице Малыгина этим летом после укладки нового асфальта. После этого их несколько раз сносили фуры. В ноябре рамки установили в очередной раз, причем мэр Новосибирска потребовал, чтобы на данном участке дороги была установлена камера фотовидеофиксации. В итоге водители грузовиков стали ездить через кладбище. В ответ на обращения граждан муниципалитет принял решение ограничить сквозное движение фур через общественное кладбище «Клещихинское»: на дороге были установлены бетонные блоки и шлагбаум.
— А если по-умному, то там нужно устанавливать круглосуточное дежурство сотрудников ДПС, чтобы водятлы фур и те, кто оплачивают диверсии, поняли, что сломанный ограничитель = ДПС и крупные штрафы, — говорится в посте группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
В мэрии свежий снос рамки пока не комментировали.
Ранее редакция сообщала о том, что стоянку для фур ликвидировали на оккупированной мигрантами Малыгина в Новосибирске.
Источник фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
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