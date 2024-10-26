Подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске

Суд избрал меру пресечения двум 16-летним жителям Новосибирска, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, 23 октября подростки нашли закладки с наркотическими веществами возле лесного массива в Дзержинском районе. «Добыча» одного составила 5,93 граммов, другого 1,52 граммов. Заработать на «дури» парни планировали путём сбыта неустановленным лицам в Кировском районе города.

«Бизнес» полетел прахом, когда подозрительных молодых людей заприметили полицейские. В ходе досмотра «товар» был обнаружен, а несостоявшиеся наркодилеры задержаны.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере СК возбудил два уголовных дела.

— Обоим фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя одному из подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления, а также собирают доказательства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд арестовал троих школьников и студента, напавших с перцовкой и ножом на курьера-иностранца. Приятели спланировали нападение, распределили между собой роли, вооружились ножом и перцовым баллончиком и вышли на «охоту».