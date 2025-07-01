Рекламодателям

Иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске только онлайн

  • 01/07/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В России появится экзамен по русскому для иностранных абитуриентов в 2026 году
Платформа для приема экзамена разработана томским университетом и тестируется в регионах Сибири

С 2026 года экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства для иностранцев будут проходить исключительно онлайн и с использованием компьютеров. Об этом заявил Константин Могилевский, заместитель министра науки и образования РФ.

— Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор, — отметил Могилевский.

В режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, ЛНР и т.д, пояснил федеральный чиновник. По его  словам, система уже показывает точность оценки устных ответов на уровне 87 процентов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.

Сейчас экзамен по русскому языку как иностранному сдаётся устно и письменно (кроме тех, кто претендует на разрешение на работу или патент). Для них экзамен письменный, включая компьютер и дистанционный формат.

Напомним, что летом 2024 года в Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка. 11 организаций-посредников из Новосибирска, которые ранее предоставляли такие услуги, были лишены этого права. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции.

В январе 2025 года управление ФСБ России задержало жительницу Новосибирска, которая подделывала и продавала сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства. Было зафиксировано более 50 эпизодов.

В феврале 2025 года депутаты от ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность за выдачу поддельных сертификатов о владении русским языком. Наказание может включать штраф от 200 000 до 500 000 рублей или лишение свободы до пяти лет.

Стоит также отметить, что, к 2026–2027 учебному году в России планируют унифицировать вступительные испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов унифицируют, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ. Сейчас университеты сами определяют форму испытаний и минимальный балл. С 1 марта 2025 года для поступающих на программы бакалавриата и специалитета, преподаваемые на русском, обязательным стал внутренний экзамен по языку.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявлял, что мигранты, уволенные или отчисленные из вузов, а также те, кто не прошел дактилоскопию или не выучил русский язык, должны покинуть страну.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

294

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : русский язык Мигранты абитуриент


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Ганган, директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка

Андрей Ганган: Предлагая бизнесу льготные кредиты, мы даем ему рыбу, а не удочку

Не нужно дискредитировать желание предпринимателей вкладываться в развитие
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сибирские коллекторы выкупили долги граждан почти на 25 млрд рублей
1/07/25 14:00
Бизнес Общество Финансы
Финалисты проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению в Новосибирске
1/07/25 13:30
Власть
Детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки
1/07/25 13:00
Общество
Депутат КПРФ возмутился условиями парковки в аэропорту Толмачёво
1/07/25 12:30
Власть
Иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске только онлайн
1/07/25 12:00
Власть Общество
В Новосибирской области выплату за контрактную службу увеличили до двух миллионов
1/07/25 11:35
Власть Общество
Тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске
1/07/25 11:00
Власть Общество
Тысячи новосибирцев останутся без горячей воды
1/07/25 10:00
Общество
Общественники обратились к мэру Новосибирска по поводу сквера «Водник»
30/06/25 19:30
Власть Город Общество
Для правоохранительных органов Новосибирска пробивают «военную ипотеку»
30/06/25 19:00
Власть Общество
В Новосибирске назвали условия догазификации дачных участков
30/06/25 18:00
Власть
Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявлено в Новосибирске
30/06/25 17:30
Общество
Названы самый популярный автомобиль у бумеров и зумеров
30/06/25 17:00
Новосибирцы оформили по «дачной амнистии» более 240 тысяч объектов недвижимости
30/06/25 16:00
Недвижимость Общество
Объявили конкурс на должность председателя арбитражного суда в Новосибирской области
30/06/25 15:30
Отставки и назначения
В ГАИ рассказали о самых «пьяных» районах и улицах Новосибирска
30/06/25 15:00
Общество Право&Порядок
За продажу картошки с дачи в Новосибирске грозит штраф до двух тысяч рублей
30/06/25 14:45
Общество
«Чтобы в сентябре не было неприятностей»: новосибирские гостиницы подталкивают к вступлению в реестр Росаккредитации
30/06/25 14:30
Бизнес Общество Туризм
Как работает обмен квартир у ведущего застройщика Сибири
30/06/25 14:15
Недвижимость
Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 июля
30/06/25 14:00
Бизнес Общество
Популярное
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ветеранскими организациями
1/07/25 9:00
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности