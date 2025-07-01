Иностранцы с 2026 года будут сдавать русский язык в Новосибирске только онлайн

С 2026 года экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства для иностранцев будут проходить исключительно онлайн и с использованием компьютеров. Об этом заявил Константин Могилевский, заместитель министра науки и образования РФ.

— Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор, — отметил Могилевский.

В режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, ЛНР и т.д, пояснил федеральный чиновник. По его словам, система уже показывает точность оценки устных ответов на уровне 87 процентов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.

Сейчас экзамен по русскому языку как иностранному сдаётся устно и письменно (кроме тех, кто претендует на разрешение на работу или патент). Для них экзамен письменный, включая компьютер и дистанционный формат.

Напомним, что летом 2024 года в Новосибирске выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документами о знании русского языка. 11 организаций-посредников из Новосибирска, которые ранее предоставляли такие услуги, были лишены этого права. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции.

В январе 2025 года управление ФСБ России задержало жительницу Новосибирска, которая подделывала и продавала сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства. Было зафиксировано более 50 эпизодов.

В феврале 2025 года депутаты от ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность за выдачу поддельных сертификатов о владении русским языком. Наказание может включать штраф от 200 000 до 500 000 рублей или лишение свободы до пяти лет.

Стоит также отметить, что, к 2026–2027 учебному году в России планируют унифицировать вступительные испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов унифицируют, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ. Сейчас университеты сами определяют форму испытаний и минимальный балл. С 1 марта 2025 года для поступающих на программы бакалавриата и специалитета, преподаваемые на русском, обязательным стал внутренний экзамен по языку.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявлял, что мигранты, уволенные или отчисленные из вузов, а также те, кто не прошел дактилоскопию или не выучил русский язык, должны покинуть страну.

Ранее редакция сообщала о том, что СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы. По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России.