В Новосибирской области выплату за контрактную службу увеличили до двух миллионов

В Новосибирской области улучшены условия для тех, кто заключает контракты на военную службу с Министерством обороны РФ. Единовременная выплата теперь составит 2 млн рублей: 1,6 млн рублей будет региональной выплатой, а 400 тысяч рублей – федеральной. Такое решение приняло правительство региона под руководством губернатора Андрея Травникова.

Раньше при подписании контракта в Новосибирской области военнослужащим выплачивали 1 миллион 200 тысяч рублей. Из этой суммы 800 тысяч составляли региональные средства, а 400 тысяч — федеральные.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов отметил, что многие новосибирцы мечтают служить в армии. Они вдохновляются успехами своих знакомых и родственников.

По его словам, чтобы сделать службу более привлекательной, было решено увеличить региональную выплату для тех, кто заключает контракт с министерством обороны РФ. Это предложение будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Ежемесячное денежное содержание составит от 210 тысяч рублей. За первый год службы можно получить от 4,5 миллионов рублей. Также предусмотрены расширенные льготы и социальные гарантии: от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение.

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