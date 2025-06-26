СПЧ призвал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдворять из России иностранных граждан, если их дети не посещают школу. Он подчеркнул, что в России, как и во многих странах Средней Азии, родителей могут лишить прав за нарушение права ребенка на образование. Однако иностранцы, приезжая в Россию, «не считают нужным» отправлять своих детей в школу.

— У нас таким образом нарушаются права сотен тысяч детей, находящихся на территории России. Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода, — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Напомним, на 20 мая 2025 года в образовательных учреждениях Новосибирской области обучалось более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.

10 июня в Новосибирске тестирование на знание русского языка для первоклассников прошли 44 ребенка. Из них 26 показали высокий уровень владения языком (90–100% от максимального балла), а 18 — недостаточный (0–80%).

По данным МВД России, в стране проживает 785 593 несовершеннолетних иностранных граждан. Из них лишь 192 254 ребенка учатся в образовательных учреждениях, что составляет около 24,5%.

Ранее редакция сообщала о том, что тысячу рабочих из Афганистана завезут в российские регионы. Это укладчики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты.