Иностранных нелегалов с игровыми автоматами задержали в Новосибирске

В ходе совместной операции нескольких силовых ведомств в Новосибирске были выявлены и задержаны четверо иностранных мигрантов в возрасте от 28 до 54 лет. Все они нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации.

— В отношении данных граждан составлены административные протоколы, предусмотренные статьей 18.8 КоАП РФ. Решением Кировского районного суда города Новосибирска на каждого нарушителя наложен штраф в размере до трех тысяч рублей. В настоящее время трое из них помещены в центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением за пределы страны, — сообщила Анна Щербакова, начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по СФО.

В помещении, где происходило задержание мигрантов, было обнаружено и изъято оборудование для проведения азартных игр. Сейчас ведется проверка по этому факту. Возможно, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело части 1 статьи 171.2 УК РФ. За незаконную организацию азартных игр грозит до 2 лет лишения свободы.

В операции участвовали сотрудники Управления на транспорте МВД России по СФО, регионального УФСБ, ГУ МВД России по Новосибирской области и бойцы ОМОН Росгвардии.

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