Рекламодателям

Крупные предприятия пищевой промышленности региона вошли в нацпроект

  • 29/05/2023, 10:00
Крупные предприятия пищевой промышленности Новосибирской области – «Сибирский рыбный дом» и производитель молочной и масложировой продукции «Фабрика ФАВОРИТ» – вступили в национальный проект «Производительность труда».

Крупные предприятия пищевой промышленности региона вошли в нацпроект При помощи инструментов бережливого производства компании рассчитывают увеличить производительность труда минимум на 5% за год.

«Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение для региона, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и отражает уровень жизни. Нас не может не радовать, что значительная часть участников нацпроекта «Производительность труда» – предприятия пищевой промышленности. Внедряя бережливые процессы, пищевые производства повышают качество продукции и обеспечивают рост экономической эффективности», – отмечает министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Фабрика ФАВОРИТ» – один из крупнейших производителей молочной и масложировой продукции за Уралом. В компании производят свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин. Продукция поставляется в крупные торговые сети, среди которых: Пятерочка, Магнит, Лента, Быстроном, Бахетле, Ярче, а также сервисы доставки: Яндекс-лавка и Самокат.

Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сливочного масла. В прошлом году объем выпуска составил практически 500 тысяч кг, доля продукции в выручке предприятия – 40%.

«Участие в нацпроекте дает нам возможность повысить производительность труда минимум на 5% за год и квалификацию персонала. Мы также хотим устранить потери, снизить затраты и стать более конкурентоспособными. В дальнейшем будем применять инструменты бережливого производства на других процессах, в том числе производстве сыра. Наша цель – получить более качественную продукцию и создать потенциал для увеличения объемов производства», – рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Также внедрять инструменты бережливого производства начнут на предприятии «Сибирский рыбный дом» – это крупный производитель вяленой рыбы холодного и горячего копчения. В год здесь перерабатывается порядка 1,5 тысяч тонн рыбы. В рамках нацпроекта в компании будут оптимизировать производство копченой рыбной продукции.

На предприятиях будут работать специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Вместе с сотрудниками компаний эксперты РЦК будут ускорять процессы за счет сокращения объемов незавершенного производства, увеличения выработки, улучшения условий труда работников, грамотной организации рабочего пространства в цехах.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Фабрика ФАВОРИТ Сибирский рыбный дом нацпроект «Производительность труда» АИР НСО


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии
26/05/23 10:25
В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Обход Кольцова готов на 95 процентов — работы завершат в августе

29/05/2023, 10:49

Барнаул на пятом месте по уровню развития государственно-частного партнерства в России

29/05/2023, 10:32

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Новосибирской области

29/05/2023, 09:28

В Новосибирске откроется мобильное колесо обозрения на территории парка отдыха «Звезда»

28/05/2023, 18:10
Популярное

Сибирячку, болевшую коронавирусом, похоронили дважды

29/05/2023, 10:13

Начинаются гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4

29/05/2023, 10:12

Иностранных нелегалов с игровыми автоматами задержали в Новосибирске

29/05/2023, 09:53

Новости компаний

Более тысячи предпринимателей бесплатно оформили электронные подписи в отделениях Сбера в Сибири

29/05/2023, 10:46

Тест-драйв эквайринга на 3 месяца предлагает Банк «Левобережный»

29/05/2023, 07:00

ВТБ внедрил текстовую аналитику для оценки обращений клиентов

26/05/2023, 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска