Крупные предприятия пищевой промышленности региона вошли в нацпроект

При помощи инструментов бережливого производства компании рассчитывают увеличить производительность труда минимум на 5% за год.

«Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение для региона, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и отражает уровень жизни. Нас не может не радовать, что значительная часть участников нацпроекта «Производительность труда» – предприятия пищевой промышленности. Внедряя бережливые процессы, пищевые производства повышают качество продукции и обеспечивают рост экономической эффективности», – отмечает министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Фабрика ФАВОРИТ» – один из крупнейших производителей молочной и масложировой продукции за Уралом. В компании производят свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин. Продукция поставляется в крупные торговые сети, среди которых: Пятерочка, Магнит, Лента, Быстроном, Бахетле, Ярче, а также сервисы доставки: Яндекс-лавка и Самокат.

Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сливочного масла. В прошлом году объем выпуска составил практически 500 тысяч кг, доля продукции в выручке предприятия – 40%.

«Участие в нацпроекте дает нам возможность повысить производительность труда минимум на 5% за год и квалификацию персонала. Мы также хотим устранить потери, снизить затраты и стать более конкурентоспособными. В дальнейшем будем применять инструменты бережливого производства на других процессах, в том числе производстве сыра. Наша цель – получить более качественную продукцию и создать потенциал для увеличения объемов производства», – рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Также внедрять инструменты бережливого производства начнут на предприятии «Сибирский рыбный дом» – это крупный производитель вяленой рыбы холодного и горячего копчения. В год здесь перерабатывается порядка 1,5 тысяч тонн рыбы. В рамках нацпроекта в компании будут оптимизировать производство копченой рыбной продукции.

На предприятиях будут работать специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Вместе с сотрудниками компаний эксперты РЦК будут ускорять процессы за счет сокращения объемов незавершенного производства, увеличения выработки, улучшения условий труда работников, грамотной организации рабочего пространства в цехах.